▲ 미군 F-16 전투기 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

이란이 페르시아만 상공에서 미군의 F-16 전투기를 공격해 비상착륙하게 했으며 MQ-1 드론을 격추했다고 주장했습니다.현지시간 21일 로이터 통신에 따르면, 이란군은 전날 저녁 걸프 상공에서 미군 F-16 전투기를 자국 방공망 미사일로 공격했다고 이날 밝혔습니다.로이터는 이란 국영 매체를 인용해 해당 전투기가 손상을 입은 뒤 작전을 중단하고 인근 공항에 비상착륙했다고 보도했습니다.미군 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 성명에서 "이란은 어제 미군 F-16 전투기를 전혀 공격하지 않았다"며 이를 부인했습니다.또 중동 지역에 있는 모든 미군 전투기가 안전하며, 현재 소재·상태가 확인되고 있다고 덧붙였습니다.한편 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 텔레그램 성명에서 이날 페르시아만 남부 시리섬 상공에서 미군 MQ-1 드론을 격추했으며 이는 지금까지 19번째라고 밝혔다고 러시아 리아노보스티 통신이 보도했습니다.(사진=미군 중부사령부 제공, 연합뉴스)