▲ 21일(현지시간) 핀란드만에서 러시아 화물선이 공격받아 연기가 피어오르고 있다.

발트해 핀란드만 공해상에서 러시아 칼리닌그라드로 향하던 러시아 화물선이 현지시간 21일 드론 2대로부터 공격받았다고 러시아 당국자가 밝혔습니다.AFP와 로이터 통신에 따르면 알렉산드르 드로즈덴코 러시아 레닌그라드주 주지사는 이같이 밝히며 선원들을 대피시키고 있고 피해 규모를 파악 중이라고 말했습니다.또 레닌그라드주 상공에서 드론 80대를 격추했다고 밝혔습니다.핀란드 정부도 해당 선박에 불이 났으며, 국제수역에서 자국 영해로 표류해 들어왔다고 발표했습니다.핀란드 국경수비대는 성명에서 "이번 상황이 다른 선박의 해상 운항에 위협이 되지는 않고 있다"며 "구조 작전이 있을 수 있어 대비하고 있다"고 밝혔습니다.러시아와 핀란드 정부가 드론 공격 주체를 구체적으로 밝히지 않았지만 페테리 오르포 핀란드 총리는 엑스에 올린 글에서 "전쟁이 우리 바로 주변으로 번지고 있다"며 "우크라이나는 침략자에 맞서 싸울 권리가 있다"고 했습니다.칼리닌그라드는 발트해 연안에 있는 러시아의 역외 영토로, 폴란드와 리투아니아에 접해 있습니다.알렉세이 베스프로즈반니흐 러시아 칼리닌그라드주 주지사는 이번 사건이 해당 지역의 물자 공급에 위협이 되지 않는다고 말했습니다.지난 12일 우크라이나 국가보안국(SBU)은 발트해 핀란드만 연안의 러시아 석유 수출항인 우스트루가를 겨냥한 대규모 드론 작전 중 하나로 러시아 군함 '나로-포민스크'호를 타격했다고 밝혔습니다.당시 영국 BBC 방송은 전쟁이 5년 가까이 이어지는 상황에서 우크라이나가 발트해에서 러시아 군함을 공격한 것은 전례 없는 일이라며 흑해를 넘어 군사적 긴장이 확대되고 있다고 주목했습니다.(사진=연합뉴스)