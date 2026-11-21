▲ 디오고의 골에 기뻐하는 대전 선수들

프로축구 K리그1 대전이 10경기 무패 행진을 이어가며 2위 울산을 승점 1점 차로 압박했습니다.대전은 강릉 하이원아레나에서 열린 강원FC와의 하나은행 K리그1 2026 파이널A 36라운드 원정 경기에서 3대 1로 역전승을 거뒀습니다.K리그1에서 최근 10경기 연속 무패(7승 3무)로 가파른 상승세를 이어간 대전은 승점 56을 기록, 3위를 지켰습니다.하지만 대전은 이날 인천에 패한 2위 울산과의 승점 차를 1로 좁히며 2위 도약 희망을 밝혔습니다.강원은 승점 51에서 더하지 못한 채 이날 울산을 잡은 인천에 4위 자리를 내주고 5위에 자리했습니다.전반 24분 강원은 코너킥 상황에서 최병찬의 헤더로 선제골을 뽑아냈습니다.그러나 대전은 전반 38분 페널티 지역 왼쪽에서 서진수가 보낸 땅볼 크로스를 디오고가 오른발로 마무리하며 만회했습니다.이어 대전은 후반 8분 루빅손이 현란한 개인기로 페널티 지역 왼쪽을 돌파한 뒤 오른발 슛을 꽂아 2대 1 역전에 성공했습니다.강원은 선발 센터백으로 나선 이기혁과 박호영이 모두 후반 20분 부상으로 빠지는 악재 속에 흐름을 바꾸는 데 어려움을 겪었습니다.대전은 후반 39분 주민규의 패스를 받은 마사의 쐐기 골로 승기를 굳혔습니다.12일 김현석 감독과 결별을 발표한 뒤 첫 경기에 나선 울산은 인천축구전용경기장에서 인천에 덜미를 잡혀 대전에 턱밑 추격을 허용했습니다.최근 4경기에서 3승 1패를 거둔 인천은 4위로 두 계단 뛰어올랐습니다.전반 23분 레안드로가 왼쪽 측면에서 밀어준 패스를 이주용이 낮은 크로스로 이어갔고, 무고사가 오른발 슛으로 골 그물을 흔들어 인천에 선제골을 안겼습니다.시즌 15골을 터뜨린 무고사는 득점 선두 야고에게 2골 차로 다가섰습니다.이어 인천은 후반 39분 제르소가 한 골을 보태 승리를 예감했습니다.울산은 후반 42분 김영권이 한 골을 만회했으나 결과를 바꾸진 못했습니다.이번 시즌 우승팀 FC서울은 전주월드컵경기장에서 전북 현대를 1대 0으로 잡고 최근 리그 4경기 무승에서 벗어나 승점 70을 쌓았습니다.과거 전북에 유독 약한 모습을 보인 적도 있었던 서울은 이번 시즌엔 전북과의 맞대결 4경기에서 3승 1무로 압도했습니다.상위권 추격에 갈 길이 바쁜 가운데 최근 2연패를 포함해 4경기 무승(2무 2패)에 빠진 전북은 승점 49에 머물러 파이널A 최하위인 6위로 밀렸습니다.후반 9분 서울 안데르손이 왼쪽에서 중앙으로 이동하며 페널티 아크 정면에서 기습적으로 시도한 오른발 중거리포가 선제 결승 골이 됐습니다.포항 스틸야드에서 열린 파이널B 경기에서는 포항과 FC안양이 페널티킥으로 한 골씩 주고받으며 1대 1로 비겼습니다.안양은 승점 47, 포항은 승점 45로 각각 8·9위를 지켰습니다.전반 23분 안양 김정현의 핸드볼 파울로 선언된 페널티킥을 키커로 나선 포항 완델손이 넣으며 선제골을 뽑아냈습니다.하지만 안양은 후반 추가 시간 3분이 모두 흐를 때쯤 페널티 지역 안에서 발생한 완델손의 파울로 페널티킥을 얻어냈고, 이를 마테우스가 성공하며 극적으로 균형을 이룬 채 경기를 마쳤습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)