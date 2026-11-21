▲ 쇼트트랙 국가대표 최민정이 21일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 월드투어 3차 대회 둘째날 경기를 마친 뒤 취재진의 질문을 받고 있다.

쇼트트랙 여자 대표팀 간판 최민정은 요즘 취재진을 만날 때마다 국가대표 은퇴 선언을 번복할 생각이 없는지 질문을 받습니다.4월 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회를 마친 뒤 2026-2027시즌을 끝으로 태극마크를 반납하겠다고 발표했으나 여전히 세계 최정상급 기량을 뽐내고 있기 때문입니다.최민정은 캐나다에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 월드투어 1·2차 대회 여자 1,000ｍ에서 연속 우승한 데 이어 21일 서울 목동아이스링크에서 열린 월드투어 3차 대회 여자 1,000ｍ에서도 정상에 올라 3개 대회 연속 금메달을 획득했습니다.세계랭킹 2위인 최민정은 월드투어 3차 대회 마지막 날인 22일 경기 결과에 따라 코트니 사로(캐나다)를 제치고 랭킹 1위에 오를 수도 있습니다.인터넷 커뮤니티에서는 최민정의 은퇴를 만류하는 팬들의 목소리가 이어지고 있습니다.이날 경기장 관중석에는 은퇴 선언을 번복해달라는 내용의 플래카드도 등장했습니다.이날 경기를 마친 뒤 취재진과 만난 최민정은 다시 은퇴 번복 가능성에 관한 질문을 받았습니다.그는 "(팬들이) 어떤 마음으로 그런 말씀을 해주시는지 잘 알고 있다"며 "감사하지만, 지금은 경기에 집중해야 한다"고 말했습니다.이어 "아직은 해야 할 것이 많이 남았다"며 "일단은 내게 집중해서 좋은 결과를 내고 싶다"고 밝혔습니다.월드투어에서 세계랭킹 1위에 오르면 ISU로부터 크리스털 글로브 트로피와 함께 특별 제작된 헬멧을 받습니다.세계 1위 선수는 다음 시즌 이 헬멧을 착용하고 국제대회에 출전하는 영예를 누립니다.최민정은 '세계랭킹 1위에 올라 헬멧을 받을 수도 있는데, 그 헬멧을 착용해보지 않고 은퇴하면 아쉽지 않겠느냐'라는 질문에 "그것은 세계랭킹 1위에 오르면 고민해보겠다. 지금은 남은 대회가 너무 많다"며 웃었습니다.전성기 못지않은 기량을 유지하는 비결로는 "비시즌 무릎 재활을 잘한 것 같다"며 "주변의 도움 덕분"이라고 말했습니다.다만 체력적인 부담은 예전보다 커졌다고 털어놨습니다.최민정은 "예전엔 경기를 뛴 뒤 엄청나게 힘들다는 느낌을 받진 않았는데, 지금은 시상식에 참석하기가 어려울 정도로 매우 힘들다"라며 "쇼트트랙 선수로서 어린 나이가 아니기 때문에 체력적 부침이 따라오는 것은 자연스럽지만, 시즌 막판까지 체력 관리를 잘해서 시즌을 잘 마무리하고 싶다"고 밝혔습니다.최민정은 내일 주 종목 여자 1,500ｍ에서 추가 메달을 노립니다.그는 "솔직히 올 시즌 이렇게 좋은 성적을 거둘 것이라고 생각하지 못했다"며 "많은 분의 응원 덕분에 힘을 내고 있는데, 내일도 홈 팬들 앞에서 경기에 임하는 만큼 최고의 경기력을 펼칠 수 있도록 노력하겠다"고 다짐했습니다.(사진=연합뉴스)