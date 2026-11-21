▲ 더불어민주당 한병도 원내대표

더불어민주당 한병도 원내대표는 오늘(21일) 대구에서 열린 국민의힘이 '조작기소 특검법' 규탄 집회를 열자 "길바닥 정치를 그만두고 국회에서 민생을 돌보라"고 비판했습니다.한 원내대표는 이날 페이스북에 "민생을 내팽개친 국민의힘이 오늘도 거리에서 막말을 쏟아냈다"며 이같이 적었습니다.국민의힘 장동혁 대표가 이 재명 대통령을 향해 "국민을 속여 청와대를 점거하고 있다"고 발언한 데 대해서는 "국민의 선택을 모욕하고 대한민국 헌정질서를 부정하는 발언"이라며 "민주주의에 대한 기본적인 이해조차 없는, 부정선거 음모론 선동꾼이자 내란 세력다운 언사" 라고 지적했습니다.이어 "거리에서 아무리 목청을 높이고 막말을 쏟아낸들 거짓 선동이 진실로 바뀌지는 않는다"며 "국민의힘은 전국을 막말의 무대로 삼는 행태를 중단하고 국회로 돌아와 제1야당으로서의 책무부터 다하라"고 했습니다.조계원 대변인도 이날 국회 기자회견에서 국민의힘의 장외집회를 두고 "민생을 내팽개치고 확성기를 잡는 유랑극단의 행태에 국민은 신물이 난다"고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)