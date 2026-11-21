▲ 지난 17일(현지시간) 오만 무산담 반도 앞 호르무즈 해협에서 한 LPG 수송선이 불이 나 연기가 치솟고 있다. (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

호르무즈 해협을 지나던 유조선이 미확인 발사체에 피격됐다는 보고가 잇달아 접수됐다고 영국 해상무역기구(UKMTO)가 21일(현지시간) 밝혔습니다.UKMTO는 오만 시간 이날 오전 9시쯤(한국 시간 오후 2시쯤) 오만 카사브 북쪽 약 11해리 지점에서 해협을 빠져나가던 한 유조선이 미확인 발사체에 선미를 맞았다고 보고했다고 밝혔습니다.이어 50분 뒤 카사브 동쪽 17해리 지점에서 유조선이 미확인 발사체에 의해 기관실을 공격받았다는 보고가 접수됐다고 전했습니다.두 보고가 동일한 선박에 관한 것인지는 즉각 확인되지 않았습니다.UKMTO에 따르면 두 사건 모두 인명 피해는 보고되지 않았으며, 해양 환경에 미친 영향은 아직 확인되지 않았습니다.UKMTO는 전날 오후 7시쯤에도 카사브 북쪽 8해리 지점에서 해협을 빠져나가려던 유조선의 좌현 선수 부분이 미확인 발사체의 공격을 받아 화재가 발생했다는 보고를 받았다고 밝혔습니다.카사브는 오만 무산담반도에 위치하며 호르무즈 해협 입구에 자리 잡고 있습니다.UKMTO는 이들 유조선을 누가 공격했는지, 공격받은 선박의 선적이 어디인지 등은 언급하지 않았습니다.앞서 블룸버그 통신은 지난 19일 국제유가가 하락세를 보이는 가운데 이달 들어 하루 평균 1건꼴로 선박 공격이 벌어지는 등 호르무즈 해협에서 이란의 유조선 공격이 한층 거세지고 있다고 보도했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)