북서쪽에서 강한 한기가 남하하며 주말인 오늘(21일) 올가을 들어 날이 가장 추웠습니다.



겨울의 두 번째 절기 '소설'인 내일도 맹추위가 계속돼 보온에 각별히 신경 쓰셔야겠는데요.



내일 아침 기온 확인해보시면 서울이 영하 4도로 오늘만큼 춥겠고, 인제 영하 9도, 봉화 영하 8도 안팎까지 낮아지겠습니다.



따뜻한 겨울 외투 잘 챙겨 입으셔야겠습니다.



서해안과 제주는 눈이 조금 더 이어지겠습니다.



오늘까지 제주 산지에 최대 5cm, 그 밖의 지역은 1cm 안팎의 눈이 내리다 잦아들겠습니다.



한편 수도권과 동쪽 지역을 중심으론 대기가 점점 더 건조해지고 있는데요.



속초와 고성으로는 건조 경보까지 발효 중인 상황입니다.



산불 등 화재가 발생하지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.



내일도 전국 하늘은 대체로 맑게 드러나겠습니다.



자세한 내일 아침 기온 확인해보시면 대전 영하 5도, 충주 영하 8도로 오늘보다 조금 더 낮은 곳들이 많겠는데요.



그래도 낮부턴 기온이 오름세로 돌아서겠습니다.



서울이 5도, 광주 9도, 부산도 9도 예상됩니다.



돌아오는 월요일에는 전국에 비나 일부 산지를 중심으론 눈이 내릴 전망입니다.



날씨였습니다.



(임은진 기상예보사)