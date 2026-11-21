<앵커>



3년의 '2부 수모'를 끝내고 1부로 돌아오는 수원 삼성이 홈 최종전 완승으로 K리그2 우승까지 확정했습니다.



이성훈 기자입니다.



<기자>



추위를 녹인 2만 홈팬들의 뜨거운 응원 속에, 수원은 홈 최종전에서도 압도적인 경기력을 뽐냈습니다.



전반 20분 만에 강성진의 크로스를 김주찬이 가슴으로 받은 뒤 강력한 왼발 슈팅으로 선제골을 만들었고, 후반 18분에는 김주찬의 크로스를 루이스가 헤더로 연결해 추가 골을 터뜨려 팬들을 열광시켰습니다.



후반 25분, 루이스가 자신이 얻어낸 페널티킥을 꽂아 넣어 승부를 결정한 수원은, 3대 1 완승으로 다음 주 최종전 결과와 상관없이 K리그2 우승을 확정했습니다.



팬들과 함께 응원가를 부르며 감격을 누린 수원 선수들은, 우승 트로피를 들어 올리며 환호했고, 4년 전, 광주를 K리그2 정상으로 이끈 데 이어 두 번째 우승을 맛본 이정효 감독은 하늘 높이 날아올랐습니다.



[이정효/수원 삼성 감독 : 팬분들이 즐거워해 주셔서, 에너지를 주셔서 좋은 결과가 있었던 것 같습니다. 마지막 한 경기 잘 마무리하고 동계 훈련 때 잘 훈련 시켜 보겠습니다.]



올해 창설된 여자 코리아컵 결승에선 수원 FC가 후반 27분에 터진 간판스타 지소연의 결승골에 힘입어 '초대 챔피언'에 올랐습니다.



(영상편집 : 황지영)