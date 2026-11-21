<앵커>



쇼트트랙 월드투어 서울 대회에서 '세계 최강' 최민정 선수가 짜릿한 역전 레이스로 세 개 대회 연속 1000미터 정상에 올랐습니다. 남자부 신동민 선수도 첫 개인전 금메달을 따냈습니다.



하성룡 기자입니다.



<기자>



목동 아이스링크 관중석을 가득 채운 3,500여 팬들의 응원 속에, 최민정이 두 번의 환상적인 역전 레이스로 경기장을 뜨겁게 달궜습니다.



1,000m 준결승에서 3위로 달리다 결승선 앞에서 날 들이밀기로 1위로 올라서며 결승에 오른 최민정은 후배 김길리, 캐나다 선수 3명과 출전한 결승전에서도 짜릿한 승부를 연출했습니다.



2바퀴 반을 남기고 김길리가 넘어져 이탈한 가운데 3위로 달리던 최민정이 막판에 승부수를 던졌습니다.



한 바퀴 반을 남기고 아웃코스 추월로 2위로 올라섰고, 곧장 종합 랭킹 1위 캐나다 사로가 빈틈을 보이자, 인코스를 파고들어 선두로 나선 뒤 그대로 내달려 결승선을 통과했습니다.



1, 2차에 이어 3개 대회 연속 1,000m를 제패한 최민정은 주먹을 불끈 쥐었고, 응원을 보내준 팬들과 기쁨을 함께 나눴습니다.



[최민정/쇼트트랙 국가대표 : 많은 분들이 응원해 주신 덕분에 벌써 1,000m 또 연속으로 금메달 3개 따서 저도 예상치 못한 결과였는데 계속해서 좋은 모습 보여드릴 테니까 많은 응원 부탁드리겠습니다.]



최민정은 여자 계주 은메달로 하루에 2개의 메달을 목에 걸었습니다.



남자 1,500m에선 밀라노올림픽 계주 은메달리스트 신동민이 우승해 개인 통산 첫 개인전 금메달의 감격을 누렸습니다.



[신동민/쇼트트랙 국가대표 : 첫 (금)메달을 홈에서 따게 되어서 기쁘고요. 제가 대한민국 하면 '파이팅' 한 번만 외쳐주시면 감사하겠습니다. 대한민국~ 파이팅!]



대회 마지막 날인 내일 우리 대표팀은 여자 1,500m와 남자 1,000m 등 5개 종목에서 금빛 경쟁을 이어갑니다.



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 박정삼, 디자인 : 이가진)