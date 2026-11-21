<앵커>



새로 나온 게임 하나에 전 세계가 들썩이고 있습니다. 13년 만에 속편으로 돌아온 GTA 6입니다. 웬만한 영화 세 편을 합친 돈을 벌어들일 걸로 예상됩니다.



이 게임, 최승훈 기자가 해봤습니다.



<기자>



미국 마이애미를 본뜬 거대한 가상도시를 마음대로 누비는 범죄 액션게임, 'GTA 6'입니다.



경찰의 추격을 피해 도로에서 차를 몰고 달아납니다.



[교통사고를 냈는데, 아이고, 경찰차 들이 받았어요.]



정해진 임무를 수행하거나 도시 곳곳을 자유롭게 돌아다닐 수 있는데요.



이제 이 차를 몰고 어디로 갈지, 어느 길을 선택할지는 제가 결정합니다.



13년 만에 나온 인기 시리즈 속편이어서 전 세계에서 화제를 일으키고 있습니다.



출시 첫날까지만 우리 돈 3조 원어치를 팔았고, 총 13조 원을 벌어들일 것으로 전망됩니다.



아바타나 어벤저스 같은 최고 흥행 영화 세 편을 합친 정도 흥행입니다.



한 글로벌 IT 기업은 게임을 즐기라며 직원들에게 특별 휴가까지 주는가 하면, 이 게임을 하려고 회사를 그만뒀다는 유튜버까지 나왔습니다.



[유튜버 '아프로 외국인'(Afro Gaikokujin) : GTA 6 하려고 직장을 그만뒀거든요. 10년 이상을 기다려 왔습니다.]



국내서도 인기가 뜨겁습니다.



게임기 매장엔 '품절' 딱지가 붙었고,



[기한규/경기 시흥시 : (GTA를) 옛날 탑뷰 때부터 지금까지 계속했던 것 같아요. 왔는데 (게임기) 3개 전부 다 품절이어서 못 사서….]



게임카페에도 손님이 몰리고 있습니다.



[오재환/게임카페 업주 : 평소보다 더 많은 문의 전화 그런 게 지금 너무 빗발치고 있어서 이렇게 활성화가 된 거는 거의 진짜 오랜만인 것 같아요.]



전 세계 게임 시장은 연간 270조 원 규모로, 영화와 음악 산업을 합친 것보다 세 배 이상 크지만 모바일에 치우친 우리나라는 전체의 7% 정도만 차지하고 있습니다.



[김정태/동양대 게임학부 교수 : 모바일이나 온라인으로 하는 게 훨씬 더 빠르고 편하고 비용도 덜 들어요. 국내 게임사들 입장에서는 사실은 상당히 큰 도전이죠.]



K컬쳐 성공이 게임으로 이어질 수 있도록 지속적인 투자와 정책 지원이 필요하다는 목소리가 나옵니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 원형희)