<앵커>



투자자들 입장에선 불안한 주말이 돼버렸습니다.



우리 증시가 모레(23일), 그리고 다음 주 어떻게 될지 걱정이 많으실 텐데, 이어서 김기태 기자가 국내 영향을 분석했습니다.



<기자>



미국 증시가 출렁이던 오늘 새벽부터, 주식 관련 온라인 게시판마다 걱정과 불안, 분노 섞인 글들이 쏟아졌습니다.



'일해서 번 돈 80%를 날렸다', '살려달라'는 신세 한탄부터 '당장 월요일이 걱정이다' 등 국내 증시 악영향을 우려하는 반응이 대부분입니다.



[투자자 A : (증시가) 코인 같은 느낌이 들어요. 미국 장에 의해서 많이 좌지우지되는 게 이해가 잘 가지도 않고 그렇습니다.]



[박상현/iM증권 연구원 : 지금은 좀 과도하게 공포 심리가 주가를 크게 하락시키고 있는 요인이어서. 월요일 장은 주가의 추가 하락이 불가피해 보이는 부분들이 있고요.]



미국 증시에 투자하는 '서학개미'들 손실도 만만찮습니다.



엔비디아 주식을 '젠슨 황 스캔들' 이후 9천억 원 가깝게 더 사들였는데, 전체 보유 평가액은 6조 7천억 원 넘게 줄어들면서 손해만 커졌습니다.



오늘 나온 미국발 악재가 불안을 더했습니다.



미국 증권당국의 회계 조사에서 실제 문제가 발견되면, 대규모 자금을 대며 AI 중앙은행이라고 불려 온 엔비디아가 더 흔들려서 업계 전반에 돈줄이 마를 수 있습니다.



또 트럼프 대통령 엄포로 미국 밖에서 데이터센터 건설이 위축되면, 반도체와 기자재 수요가 줄어들 수 있습니다.



다만 최악의 상황이 현실화된 건 아니고 기업들 실적이 유지되고 있는 만큼 더 차분하게 지켜봐야 한다는 주문도 이어집니다.



[김동원/KB증권 리서치센터장 : 실적이 나빠지면 비중을 줄이는 걸 심각하게 고민을 해봐야 하겠지만 대외 변수에 따라서 주가가 단기간에 급락했다는 데 초점이 있기 때문에….]



작은 뉴스 하나에도 촉각을 곤두세우는, 투자자들의 조마조마한 주말이 이어지고 있습니다.



(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 정성훈)