<앵커>



어제(20일) 한국 증시에 이어 미국 증시마저 '검은 금요일'을 맞았습니다. AI 투자에 과도한 거품이 끼었다는 분석과 함께 추가적인 주가 하락에 대한 경고음이 울리고 있습니다.



워싱턴 전병남 특파원이 보도합니다.



<기자>



현지시간 20일.



뉴욕 증시는 기술주 중심의 나스닥 지수가 5.28% 떨어지며 올해 상승분을 모두 반납했고, S&P 500지수도 3.7% 하락하는 등 3대 지수가 동반 급락했습니다.



특히 엔비디아가 14% 넘게 폭락해 52주 신저가를 기록하며 올해 최고가 대비 반 토막이 났고, AMD와 SK하이닉스 ADR 등 주요 AI 반도체 종목 대부분이 10% 넘게 하락하며, 필라델피아 반도체 지수도 10% 이상 끌어내렸습니다.



하루 전 사상 최대 기업 공개에 성공했던 앤트로픽도 장중 한때 공모가였던 83달러 근처까지 떨어졌다가, 전날보다 8.5% 급락한 88.91달러에 거래를 마쳤습니다.



막대한 AI 인프라 투자가 수익으로 이어질지 의구심이 커진 데다, 젠슨 황 스캔들 이후 엔비디아가 다른 AI 기업에 대한 투자를 축소할 가능성을 거론하면서 기술주 매각으로 이어졌습니다.



[크리스 굴라/SPFA 수석 투자전략가 : 엔비디아가 AI 산업 전반과 그와 관련된 인프라 구축에 얼마나 중요한 역할을 하는지를 잘 설명해 주는 상황인 것 같습니다.]



여기에 미 증권거래위원회의 엔비디아 회계 처리 조사와 미 중앙은행 연준의 12월 금리 인상 가능성이 겹치면서 투자심리는 더욱 얼어붙었습니다.



미국 밖에다 데이터센터를 짓는 기업에 불이익을 주겠다는 트럼프 대통령의 발언도 불확실성을 키웠습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 기업들이 다른 나라에 데이터센터를 짓는 걸 두고 보지 않겠습니다. 만약 그렇게 한다면 엄청난 세금을 물릴 겁니다.]



AI 거품 우려로 추가적인 주가 하락 경고가 나오는 가운데, 미 국채 가격이 급등하는 등 안전자산 선호 경향이 뚜렷해지고 있습니다.



(영상편집 : 오영택, 디자인 : 이가진)