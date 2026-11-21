<앵커>



오늘(21일) 새벽, 세종시에서 경부선 화물 열차가 궤도를 이탈하는 사고가 나 천안과 대전 사이 일반 열차 운행이 종일 중단됐습니다. 대학 논술과 면접시험을 보기 위해 서울에 가야 했던 수험생들이 큰 불편을 겪었습니다.



조민기 기자입니다.



<기자>



열차 한 대가 역사 안으로 들어옵니다.



열차와 선로 사이에서 갑자기 마찰로 인한 불꽃이 튀기 시작합니다.



열차가 선로에 설치된 전철주를 들이받으며 전기 스파크도 튀어 오릅니다.



오늘 새벽 5시 37분쯤 세종시 경부선 소정리역에서 화물 열차가 궤도에서 이탈하는 사고 모습입니다.



전체 21량 중 탈선한 뒤편 5량 때문에 전차선이 끊어지면서 일대 전력 공급이 중단됐습니다.



다친 사람은 없었지만, 경부선 천안과 대전 사이를 오가는 일반 열차 운행이 모두 중단됐습니다.



[윤기학/결혼식 하객 : 탈선되는 바람에 (기차표) 취소를 시키고 동대구 가는 기차표를 끊었는데 지금 지연돼서 1시 반 결혼식인데 빨리 가야 하는데 지금 못 가고 있습니다.]



고속 전용선을 이용하는 KTX는 운행이 중단되지 않았지만, 일반 열차를 이용하려던 승객까지 몰리면서 운행 지연 현상이 발생했습니다.



오늘 치러진 대학 논술 시험을 보기 위해 열차를 타고 서울로 가려 했던 수험생들은 발을 동동 굴렀습니다.



[이유림/수험생 : 논술 시험을 보러 가야 하는데 지금 기차가 연착이 좀 많이 돼서 그래서 조금 심란한 거 같아요.]



한국철도공사는 이용객 불편을 줄이기 위해 일반 열차 운행이 중단된 천안역과 인근 역 사이를 오가는 무료 셔틀버스 23대를 운용했다고 설명했습니다.



하지만 수험생 민원이 접수된 바 없어서, 이번 사고 때문에 피해를 본 수험생이 얼마나 되는지는 파악하지 못했다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김민철, 영상편집 : 김윤성, 디자인 : 서승현, 화면제공 : 시청자 송영훈)