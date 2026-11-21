<앵커>



이번 수능에서 위급 재난문자가 스마트 기기 적발에 작지 않은 역할을 했죠. 하지만, 이 감시망에도 빈틈은 있었습니다. 아예 전원을 끈 채 몰래 기기를 소지한 사례가 적발되는가 하면, 재난문자를 피해 갈 각종 방법도 등장하고 있습니다.



정반석 기자의 보도입니다.



<기자>



정부 수능 대책이 잘 작동될지 궁금해 AI챗봇에 재난 문자 수신 거부를 주문했던 교사 A 씨.



실제로 수능 당일 스마트폰에서 3번의 경보음이 한 번도 울리지 않았다고 말합니다.



[A 씨/교사 : 세 차례 다 울리질 않았습니다. 별다른 전문 지식이나 시간이 걸리지 않고, 정말 그냥 간단하게 꺼졌다.]



AI에게 제 휴대폰의 재난 문자를 꺼 달라고 한 번 부탁해 보겠습니다.



기본적인 설정 후 명령어 입력 30초 만에 모든 재난 문자가 차단됐단 답이 돌아옵니다.



내년 수능에선 재난문자에만 의존해선 안 된다는 지적이 나오는 이유입니다.



휴대용 금속탐지기를 시험해 봤습니다.



조끼 안에 숨긴 초소형 카메라와 신발 안에 숨긴 스마트폰이 간단히 탐지됩니다.



보안 전문가들은 가장 시급히 확대 도입해야 할 장비로 금속 탐지기를 꼽습니다.



[임종인/고려대 정보보호대학원 명예교수 : 원칙적으로는 금속 탐지기를 감독관 한 분씩 하나씩 다 갖고 있어야 해요. (소형 카메라도) 하루 종일 시험을 치기 때문에 외장 배터리가 반드시 필요하거든요. 금속 탐지기 하면 안 걸릴 수가 없어요.]



교육부는 55만 명 수험생 전원을 검사하는 건 현실적으로 어렵다는 입장이지만, 검색 인력을 늘리거나 입실 절차를 바꾸는 방안 등을 검토할 필요가 있다는 지적이 나옵니다.



정부가 내년 도입하기로 한 휴대용 전파 탐지기의 효과를 높이기 위한 방법도 고민해야 합니다.



[조재범/한국교총 정책위원 : 진짜로 잡으려면 교실에 계속 켜 놓고 상시 모니터링을 해야 되는데, 그러면 전담 인력이 아예 더 붙어야 되는 문제가 생기고….]



올해 같은 혼란을 반복하지 않으려면 예산부터 장비 도입까지 1년 뒤를 대비한 준비를 서둘러 시작해야 합니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 안여진)