<앵커>



리트 만점자 이진우 씨 관련 소식으로 이어갑니다. 이 씨를 둘러싼 수많은 의혹들 가운데 하나는, 지난 2024학년도 수능 성적입니다. 생성형 AI 성능이 지금처럼 고도화되기 전이었는데, 이 씨의 성적이 갑자기 수직 상승한 겁니다. 증거 확보가 관건인 상황에서, 이 씨가 숨진 당일 자신의 짐을 일부 폐기한 정황도 드러났습니다.



정경윤 기자가 취재했습니다.



<기자>



이진우 씨의 2024학년도 수능 성적은 국어 2등급, 수학 1등급, 영어 1등급입니다.



직전에 응시한 2018학년도 수능에선 국어 7등급, 수학 나형 1등급, 영어 4등급, 2013학년도 수능에선 전 영역이 6에서 8등급이었는데 갑자기 성적이 대폭 올랐고 이 씨는 고려대 정치외교학과에 합격합니다.



24학년도 수능 당시에는 챗GPT가 출시된 지 1년 정도 된 시점인데, 지금처럼 문제 풀이 성능이 고도화되지 않아 이 씨가 시험에 곧장 활용하긴 어려웠을 것이란 관측이 지배적입니다.



이 씨의 시험 준비 과정도 석연치 않습니다.



이 씨로 추정되는 인물의 법원 판결문에 따르면, 당시 공갈 혐의 등으로 실형을 선고받아 옥살이를 한 것으로 보입니다.



형기를 마친 건 2023년 5월 경인데, 그해 수능 날인 11월 중순에 비하면 불과 시험 반년을 앞두고 출소한 겁니다.



AI를 활용했을 가능성도 낮고 학업에 집중할 수 있던 상황도 아니었는데, 이 씨의 성적이 급상승한 배경을 두고 당시에도 부정행위가 있었고 누군가가 도왔던 게 아니냐는 의혹까지 제기되고 있습니다.



하지만 24학년도 수능 시험지는 남아 있지 않은 데다 다른 증거 확보가 가능할지도 미지수입니다.



이번 수능 날 문제 풀이 공개 검증을 이틀 앞두고 집을 나섰던 이 씨가 당일 새벽 신림동 자취방에 다시 돌아와 일부 짐을 챙기고 나머지는 폐기한 정황도 드러났습니다.



또 이 씨 사망으로 주거지 압수수색이나 휴대전화 포렌식 등 강제수사를 통한 증거 확보도 쉽지 않습니다.



경찰은 유족을 통해 임의 제출받는 방식을 고심하는 걸로 알려졌는데, 구체적인 부정행위 수법이나 공범 여부 등의 의혹을 당장 해소하긴 쉽지 않아 보입니다.



(영상편집 : 이승진, 디자인 : 김예지)