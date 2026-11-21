<앵커>



이번 사태 이후 처음 열린 국가 자격 시험에서도 6명이 부정행위로 적발됐습니다. 시험 중간에 응시자들에게 무작위로 전화를 걸었는데 벨 소리가 울리면서 잡힌 사람도 있었습니다.



이어서 심우섭 기자입니다.



<기자>



경비원 업무를 지도하고 감독하는 경비지도사 시험장입니다.



고사실로 들어가는 출입구에 전자 통신 기기 금지 안내문이 크게 붙었습니다.



시험을 주관하는 산업인력공단은 부정행위를 하면 민형사상 책임을 묻겠다는 경고도 더했습니다.



응시자들은 보시는 것처럼 식당에서 사용하는 앞치마를 지급받아 카메라 설치 가능성을 막도록 했습니다.



[송지현/경비지도사 응시자 : 버튼을 다 가려야 된다고 해서 앞치마를 해서 너무 당황스러웠고요. 조금 마음이 불안하긴 했지만 그래도 뭐 그렇게 해야 되는 게 맞으니까….]



감독관이 직접 스마트폰 전원이 꺼졌는지 확인하고 수거한 뒤에, 숨은 전화기를 찾아내기 위해 시험 도중에 무작위로 응시자 번호로 전화를 걸었습니다.



그런데 이때 벨 소리가 울린 응시자 한 명이 적발돼서 무효 처리됐습니다.



또 전문 감독 인력이 스위치가 켜진 태블릿 PC와 스마트워치 등을 찾아내는 등, 응시자 7천 명 중에 총 6건의 부정행위가 적발됐습니다.



[경비지도사 응시자 : 보안 되게 철저하고 몇 번이고 계속 확인하시고 안경을 빼서 직접 감독관님이 이렇게 육안으로 직접 확인하시고 (머리카락에 가려진 곳) 다 확인하셨어요. 귀 뒤로 다 넘겨 보라고 하시고.]



단 AI 관련 장비나 초소형 카메라는 찾지 못했다고 공단은 밝혔습니다.



[경비지도사 응시자 : 뭐 조그마한 렌즈 그런 건 이게 좀 파여 있다 보니까 조금 미흡한 것 같기는 해요. 저번에 보니까 여기(턱 아래)에다가 설치했다고 하는데 거기까지 (막을 수 있는 건) 아닌 것 같더라고요.]



산업인력공단이 주관하는 국가시험이 5백 가지가 넘는 만큼, 시험 특성에 맞는 맞춤형 감독 방법을 개발해야 하는 숙제가 남았습니다.



(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 이상민, CG : 변다영)