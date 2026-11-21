▲ 이재명 대통령이 21일 울산 SK AI 데이터센터 건설현장을 방문해 둘러보고 있다.

이재명 대통령은 21일 울산의 전통 시장 두 곳을 잇달아 찾아 장바구니 물가를 점검하고 지역 골목상권의 목소리를 청취했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 밝혔습니다.이 대통령은 이날 울산 남구의 SK 인공지능(AI) 데이터센터 현장 방문을 마친 뒤 동구에 있는 동울산 종합시장으로 향해, 시장 내 점포 곳곳을 둘러봤습니다.이 대통령은 꽈배기와 배추전, 김밥, 닭발, 호떡, 두부 등의 먹거리를 다양하게 구입했고 일부는 직접 맛보며 상인, 주민들과 악수하고 대화를 나눴습니다.이 대통령은 주민들을 향해 "오늘 장을 많이 보고 가세요"라고 말했고, "서민들이 힘들다", "지역 활성화를 위해 애써달라"는 답이 돌아오자 "열심히 노력하고 있다"면서 "내년에는 조금 더 좋아질 것"이라고 답했습니다.이후 이 대통령은 시장 내 식당에서 지역 관계자들과 오찬 간담회를 갖고 울산 지역 경제 상황, 지역 산업 경쟁력 강화 및 민생경제 활성화 방안 등에 대한 의견을 교환하고 애로 사항을 청취했습니다.여기에는 울산을 지역구로 둔 더불어민주당 김태선, 진보당 윤종오 의원과 김상욱 울산시장, 이동권 울산 북구청장 등도 자리했습니다.오찬 간담회 도중 '북구 호계공설시장이 오늘 장날'이라는 이야기가 나오자, 이 대통령은 즉석에서 해당 시장 방문을 결정했습니다.이 대통령은 이곳에서 상인들에게 "(물건이) 잘 팔리느냐"고 물으며 골목 경기에 대한 체감 현황을 점검했습니다.이 대통령은 시장에서 단감을 구입, 현장에서 직접 깎아 맛보기도 했습니다.안 부대변인은 "울산의 미래 성장 동력인 AI 데이터센터 건설 현장부터 시민들의 삶과 밀접한 전통 시장까지 살피며 지역 발전과 민생경제 활성화를 위한 현장 소통을 이어간 것"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)