▲ 이재명 대통령이 21일 울산 SK AI 데이터센터 건설현장을 방문해 둘러보고 있다.
이재명 대통령은 21일 울산의 전통 시장 두 곳을 잇달아 찾아 장바구니 물가를 점검하고 지역 골목상권의 목소리를 청취했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 밝혔습니다.
이 대통령은 이날 울산 남구의 SK 인공지능(AI) 데이터센터 현장 방문을 마친 뒤 동구에 있는 동울산 종합시장으로 향해, 시장 내 점포 곳곳을 둘러봤습니다.
이 대통령은 꽈배기와 배추전, 김밥, 닭발, 호떡, 두부 등의 먹거리를 다양하게 구입했고 일부는 직접 맛보며 상인, 주민들과 악수하고 대화를 나눴습니다.
이 대통령은 주민들을 향해 "오늘 장을 많이 보고 가세요"라고 말했고, "서민들이 힘들다", "지역 활성화를 위해 애써달라"는 답이 돌아오자 "열심히 노력하고 있다"면서 "내년에는 조금 더 좋아질 것"이라고 답했습니다.
이후 이 대통령은 시장 내 식당에서 지역 관계자들과 오찬 간담회를 갖고 울산 지역 경제 상황, 지역 산업 경쟁력 강화 및 민생경제 활성화 방안 등에 대한 의견을 교환하고 애로 사항을 청취했습니다.
여기에는 울산을 지역구로 둔 더불어민주당 김태선, 진보당 윤종오 의원과 김상욱 울산시장, 이동권 울산 북구청장 등도 자리했습니다.
오찬 간담회 도중 '북구 호계공설시장이 오늘 장날'이라는 이야기가 나오자, 이 대통령은 즉석에서 해당 시장 방문을 결정했습니다.
이 대통령은 이곳에서 상인들에게 "(물건이) 잘 팔리느냐"고 물으며 골목 경기에 대한 체감 현황을 점검했습니다.
이 대통령은 시장에서 단감을 구입, 현장에서 직접 깎아 맛보기도 했습니다.
안 부대변인은 "울산의 미래 성장 동력인 AI 데이터센터 건설 현장부터 시민들의 삶과 밀접한 전통 시장까지 살피며 지역 발전과 민생경제 활성화를 위한 현장 소통을 이어간 것"이라고 설명했습니다.
(사진=연합뉴스)
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