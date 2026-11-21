▲ MBK파트너스 CI

MBK파트너스가 일본의 디지털 펜 제조사 와콤을 1조 원대에 인수하는 것으로 전해졌습니다.21일 도쿄증권거래소 공시와 니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 와콤은 경영진 인수(MBO)를 통해 주식을 비공개화하겠다고 발표했습니다.이데 노부타카 사장이 MBK파트너스와 손잡고 주식 공개 매수(TOB)를 실시하기로 했습니다.인수 금액은 약 1천366억 엔(약 1조 1천600억 원) 규모입니다.와콤은 이번 MBO에 대해 찬성 입장을 표명하며 주주들에게 공개 매수에 응할 것을 권고했습니다.주식 공개 매수 가격은 주당 1천30엔으로 전날 종가(665엔)보다 55% 높은 수준입니다.매수 예정 물량의 하한선은 발행 주식 총수(자기주식 제외)의 약 67%에 해당하는 약 8천834만 9천600주입니다.와콤의 고객사이자 전략적 주주인 삼성전자는 인수회사에 재출자해 6.3%의 지분을 보유한 소수 주주로 남을 전망입니다.와콤은 태블릿이나 노트북 화면 등에 이미지를 그릴 수 있는 디지털 펜에서 시장 선도적인 입지의 기업입니다.삼성전자 갤럭시 시리즈에 탑재되는 S펜의 핵심 기술을 공급하는 것으로도 알려져 있습니다.다만, 최근 중국 기업과 경쟁에서 수익성 유지가 과제로 떠오르면서 경영진 인수를 추진하는 것으로 알려졌습니다.경영진 인수를 통해 획득한 자금을 기기 첨단화와 생산 비용 절감 등에 투자할 계획이라고 닛케이가 전했습니다.MBK파트너스는 일본을 비롯한 각국 규제당국의 인허가를 거쳐 내년 2월 공개매수 개시를 목표로 하는 것으로 알려졌습니다.(사진=MBK파트너스 제공, 연합뉴스)