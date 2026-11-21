▲ 독감 유행 (자료사진)

전북특별자치도보건환경연구원은 도내 하수에서 인플루엔자 바이러스와 코로나19 바이러스 등 호흡기 감염병 유발 병원체 검출량이 증가함에 따라 오늘(21일) 개인위생 관리와 예방접종을 당부했습니다.도 보건환경연구원에 따르면 올해 독감 유행주의보는 지난해보다 한 달 가량 이른 9월 11일 발령됐습니다.유행주의보 발령 직전 도내 하수에서 검출된 독감 바이러스 농도는 약 2천copies/㎖였으나 최근 약 1만copies/㎖로 증가했습니다.copies/㎖는 1㎖당 존재하는 바이러스의 개수를 말합니다.코로나19 바이러스 농도도 약 500copies/㎖에서 약 1천200 copies/㎖로 높아졌습니다.도 보건환경연구원은 환절기 호흡기 감염병에 대한 각별한 주의가 필요한 시점이라고 설명했습니다.이어 호흡기 감염병 예방을 위해서는 올바른 손 씻기와 기침 예절 준수, 증상 발현 시 마스크 착용 등 개인위생 수칙을 철저히 지키고 예방접종에 참여하는 게 중요하다고 강조했습니다.도 보건환경연구원은 도내 시·군 공공하수처리장을 대상으로 매주 하수 시료를 채취·분석해 독감 바이러스 등 호흡기 감염병 병원체를 감시하는 하수 기반 감염병 감시체계를 운영하고 있습니다.전경식 도 보건환경연구원장은 "하수 기반 감염병 감시는 지역사회 감염 위험을 미리 포착하는 과학적이면서 실용적인 공중보건 감시체계"라며 "철저한 모니터링을 통해 도내 공중보건 안전망을 강화해 나가겠다"고 밝혔습니다.