▲ 3연승을 달린 삼성화재

남자 프로배구 삼성화재가 1라운드를 2위로 마쳤습니다.삼성화재는 21일 대전 충무체육관에서 열린 2026-2027 HK흥국금융 V리그 남자부 홈경기에서 OK저축은행에 세트 점수 3-1(25-27 25-20 25-18 25-13)로 역전승했습니다.3연승으로 4승 2패(승점 12)가 된 삼성화재는 세트 득실률에서 현대캐피탈(4승 2패·승점 12)을 제치고 2위가 됐습니다.신영철 감독이 17일 건강 문제로 자진해서 사퇴한 OK저축은행은 김재헌 대행 체제로 치른 2경기 모두 패해 4연패와 함께 1승 4패(승점 4)에 머물렀습니다.삼성화재는 펠리페 호키(등록명 호키)와 왕빈 쌍포가 55득점을 합작하며 공격을 주도했습니다.호키는 양 팀 통틀어 최다인 36득점에 공격 성공률 79.49%의 압도적인 화력을 뽐냈고, 블로킹도 4개나 잡아냈습니다.왕빈 역시 블로킹 4개를 곁들여 19득점(공격 성공률 55.56%)으로 힘을 보탰습니다.팀 블로킹에서도 삼성화재는 14-5로 OK저축은행을 크게 앞섰고, 팀 공격 성공률 역시 64.70%를 기록해 46.36%에 그친 상대를 압도했습니다.OK저축은행은 카일 러셀(20득점)과 전광인(18득점), 메흐란 페이제맘두스트(등록명 페이즈·10득점)가 분전했으나 팀 범실 26개로 무너졌습니다.삼성화재는 1세트 중반 11-16으로 끌려가다 호키의 서브 에이스 등을 앞세워 21-21 동점을 만들고 듀스까지 끌고 갔으나 25-25에서 블로킹 네트터치 범실과 페이즈에 서브 에이스를 내주며 25-27로 첫 세트를 뺏겼습니다.그러나 2세트부터 삼성화재의 높이와 화력이 살아났습니다.17-16으로 쫓긴 상황에서 호키의 후위 공격과 왕빈의 퀵오픈, 김준우와 왕빈의 연속 블로킹으로 내리 4득점 하며 21-16으로 달아나 25-20으로 승부를 원점으로 돌렸습니다.3세트 11-11 동점에서는 박찬웅과 왕빈의 연속 블로킹으로 균형을 깬 뒤 호키가 후위 공격을 잇달아 꽂아 넣으며 25-18로 경기를 뒤집었습니다.기세를 완전히 탄 삼성화재는 4세트 초반 4-0으로 기선을 제압한 데 이어 11-7에서 유광우의 서브 에이스와 호키, 왕빈의 연속 블로킹 등을 묶어 16-7까지 격차를 벌렸고, 25-13으로 여유 있게 경기를 마무리했습니다.한편 개인사로 배구판을 떠났다가 복귀전을 치른 OK저축은행 세터 곽명우는 이날 2세트 교체 투입됐으나 팀 패배를 막지 못했습니다.곽명우의 V리그 출전은 2024년 4월 2일 대한항공과 챔피언결정 3차전 이후 963일 만입니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)