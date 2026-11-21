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▲ 신한은행 신지현의 슛

여자프로농구 인천 신한은행이 지난 시즌 우승팀 청주 KB를 4연패에 빠뜨리며 공동 선두 자리를 되찾았습니다.신한은행은 21일 청주체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규리그 원정 경기에서 84-69로 이겼습니다.지난 시즌 최하위에 그쳤으나 이번 시즌엔 초반 선두권 경쟁을 벌이는 신한은행은 최근 3연승을 내달리며 5승 1패를 기록, 용인 삼성생명과 공동 선두에 올랐습니다.반면 4연패에 빠진 지난 시즌 통합 우승팀 KB는 1승 5패로 부천 하나은행과 공동 5위에 그쳤습니다.신한은행은 35-36으로 후반전을 시작하자마자 이혜미의 3점 슛을 포함해 5연속 득점으로 순식간에 전세를 뒤집었습니다.하지만 KB는 3쿼터 중반 37-43 열세에서 박지수와 송윤하의 높이를 앞세워 10점을 내리 뽑아내 4분 49초 전 47-43으로 재역전했고, 3쿼터를 마쳤을 땐 52-50으로 앞섰습니다.그러나 신한은행은 4쿼터 초반 김지영의 돌파와 노구치의 외곽포에 힘입어 55-52로 리드를 되찾았습니다.55-54에선 노구치의 3점 슛을 시작으로 신지현이 점프 슛과 3점 플레이로 연속 득점을 몰아쳐 신한은행은 6분 30여 초를 남기고 63-54로 도망갔습니다.KB의 추격전도 이어졌지만, 신한은행은 고비마다 김지영이 66-56, 홍유순이 69-58로 달아나는 3점 슛을 터뜨려 주도권을 놓지 않았습니다.신한은행은 3분 10초를 남기고 꽂힌 신지현의 외곽포로 72-60으로 벌려 승기를 잡았고, 1분 42초 전 77-63을 만드는 김지영의 3점 슛으로 쐐기를 박았습니다.노구치가 19점 8리바운드, 박진영이 16점, 김지영이 15점 11어시스트, 신지현이 15점을 올려 승리를 합작했습니다.신한은행은 노구치의 4개를 포함해 이날 14개의 외곽포가 폭발하며 승리의 발판을 놨습니다.KB에선 박지수가 25점 12리바운드, 허예은이 15점 5어시스트, 송윤하가 12점 11리바운드로 분전했습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)