▲ 20일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 500미터 예선에서 최민정이 역주하고 있다.

이번 시즌을 끝으로 국가대표 은퇴를 선언한 쇼트트랙 여자 대표팀 에이스 최민정(성남시청)이 안방에서 열린 월드투어 여자 1,000ｍ 3회 연속 우승을 차지했습니다.최민정은 21일 서울 목동 아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1,000ｍ 결승에서 1분31초05의 기록으로 결승선을 가장 먼저 통과해 금메달을 목에 걸었습니다.최민정은 캐나다에서 열린 월드투어 1, 2차 대회에 이어 3개 대회 연속 여자 1,000ｍ 정상에 오르며 압도적인 기량을 뽐냈습니다.이날 최민정은 홈 관중들의 열띤 응원 속에 여자 1,000ｍ 준준결승과 준결승을 모두 조1위로 통과하며 결승에 진출했습니다.결승에서도 압도적이었습니다.최민정은 대표팀 후배 김길리(성남시청), 지난 시즌 종합 1위 코트니 사로, 플로랑스 브뤼넬, 앤-소피 바샹드(이상 캐나다)와 경쟁했습니다.레이스 초반 캐나다 선수 3명의 뒤를 이어 4위로 달리던 최민정은 결승선을 6바퀴 남기고 3위로 올라섰습니다.최민정은 계속 3위에서 기회를 엿봤고, 결승선 3바퀴를 남기고 김길리와 바샹드가 후미에서 충돌해 넘어지면서 최민정, 사로, 브뤼넬이 경쟁을 이어갔습니다.최민정은 결승선을 두 바퀴 남기고 아웃코스로 빠져나와 브뤼넬을 제치더니 마지막 바퀴 직선 코스에서 인코스를 파고들어 사로 마저 제쳤습니다.최민정은 레이스 막판까지 사로와 치열한 경쟁을 이어가다 가장 먼저 결승선을 통과하며 금메달을 거머쥐었습니다.최민정은 4월 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회를 마친 뒤 2026-2027시즌을 끝으로 태극마크를 반납하겠다고 발표했으나 은퇴를 앞둔 마지막 시즌에도 여전히 세계 최정상급 기량을 과시하고 있습니다.넘어진 김길리는 경기를 끝까지 뛰어 5위를 기록했습니다.최민정은 이어 열린 여자 3,000ｍ 계주 결승에서 김길리, 심석희(서울시청), 김건희(성남시청)와 함께 4분12초990의 기록으로 은메달을 추가했습니다.한국은 중국, 캐나다에 이어 3위를 달리다가 결승선을 5바퀴 남기고 4위로 내려왔습니다.그러나 최민정이 결승선 4바퀴를 남기고 아웃코스로 러시아 출신 개인중립선수를 제치고 3위로 올라섰습니다.이후 캐나다가 넘어지면서 마지막 주자 김길리가 2위에 올랐고, 중국에 이어 두 번째로 결승선을 통과하며 은메달을 땄습니다.남자 1,500ｍ 결승에선 신동민(화성시청)이 2분28초528의 기록으로 금메달을 차지했습니다.레이스 초반 뒤에서 기회를 엿보던 신동민은 결승선을 4바퀴 남기고 아웃코스로 빠져나와 단숨에 선두를 꿰찼습니다.이후 신동민은 선두 자리를 놓치지 않았고, 마지막 바퀴에서 옌스 판트바우트(네덜란드)의 거센 추격을 뿌리치고 우승했습니다.신동민이 올 시즌 월드투어에서 개인전 금메달을 딴 건 처음입니다.함께 출전한 임종언(고양시청)은 4위를 기록했습니다.한편 한국은 남자 500ｍ에서 메달 획득에 실패했고, 혼성 2,000ｍ 계주 준결승에선 2조 3위에 올라 결승 진출에 실패했습니다.(사진=연합뉴스)