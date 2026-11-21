▲ 국민의힘, 조작기소 특검법 대구경북 규탄대회
국민의힘은 '보수의 심장'으로 불리는 대구에서 대규모 장외집회를 열어 여당의 '조작기소 특검법' 강행 처리와 조희대 대법원장 탄핵 추진을 맹비난했습니다.
국민의힘은 오늘(21일) 오후 대구 중구 현대백화점 앞 광장에서 '100% 위헌! 이재명 탈옥법 대구·경북 규탄대회'를 열었습니다.
규탄대회에는 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯해 대구·경북 지역 의원을 포함한 국회의원 40여 명과 최고위원, 원외 당협위원장 등이 참석했습니다.
국민의힘은 당 자체 추산 결과 일반 지지자와 당원을 포함한 모든 집회 참석 인원은 10만 명이라고 밝혔습니다.
장 대표는 "대한민국이 흉악한 이재명의 손에 의해 독재 국가로 전락하고 있다"며 "'범죄자 이재명'이 대통령이 돼서 한 일이라고는 오로지 자신만 살겠다고 국민을 향해서 폭력을 휘둘러 댄 것뿐"이라고 거칠게 비난했습니다.
이어 "내 편이 아니면 보복하고 주먹부터 휘두르는 조폭 정치, 그 이상도 이하도 아니다. 헌법을 파괴하고 국민의 삶을 파괴하는 범죄자는 오직 탄핵만이 답"이라며 거친 발언을 쏟아냈습니다.
장 대표는 "이재명을 탄핵으로 돌돌 말아 청와대에서 강제 퇴거시켜야 한다"며 "독재 국가의 국민으로 살 것인가, 아니면 독재자를 몰아낼 것인가 두 가지 선택만이 있다. 보다 과감히 행동해야 한다"고 주장했습니다.
정점식 원내대표도 "'이재명 탈옥법'은 법이 아니다. 대통령의 친위 쿠데타이자 민주당의 의회 쿠데타이고, 헌법 질서를 전복시키는 반역"이라며 맹공을 퍼부었습니다.
정 원내대표는 "1950년에는 북한이 대한민국을 공격했다면 2026년에는 대통령과 민주당이 대한민국을 공격했다.
북한이 소련제 탱크를 앞세워 국토를 유린했다면, 이 대통령은 민주당을 앞세워 헌법을 유린했다"며, "이재명 대통령과 민주당은 대한민국의 적이고, 이 대통령이 살면 대한민국이 사라진다"고 비난 수위를 높였습니다.
또 "'이재명 탈옥법'을 찬성한 민주당 의원 전부, 이 법을 의결한 국무총리와 국무위원 전부, 이 법을 사주한 이 대통령까지 모두 법정에 세울 것"이라며, "조희대 대법원장을 탄핵하면 이재명 정권은 붕괴할 것이라고 경고한다"고 덧붙였습니다.
(사진=국민의힘 제공, 연합뉴스)
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