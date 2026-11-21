▲ 국민의힘, 조작기소 특검법 대구경북 규탄대회

국민의힘은 '보수의 심장'으로 불리는 대구에서 대규모 장외집회를 열어 여당의 '조작기소 특검법' 강행 처리와 조희대 대법원장 탄핵 추진을 맹비난했습니다.국민의힘은 오늘(21일) 오후 대구 중구 현대백화점 앞 광장에서 '100% 위헌! 이재명 탈옥법 대구·경북 규탄대회'를 열었습니다.규탄대회에는 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯해 대구·경북 지역 의원을 포함한 국회의원 40여 명과 최고위원, 원외 당협위원장 등이 참석했습니다.국민의힘은 당 자체 추산 결과 일반 지지자와 당원을 포함한 모든 집회 참석 인원은 10만 명이라고 밝혔습니다.장 대표는 "대한민국이 흉악한 이재명의 손에 의해 독재 국가로 전락하고 있다"며 "'범죄자 이재명'이 대통령이 돼서 한 일이라고는 오로지 자신만 살겠다고 국민을 향해서 폭력을 휘둘러 댄 것뿐"이라고 거칠게 비난했습니다.이어 "내 편이 아니면 보복하고 주먹부터 휘두르는 조폭 정치, 그 이상도 이하도 아니다. 헌법을 파괴하고 국민의 삶을 파괴하는 범죄자는 오직 탄핵만이 답"이라며 거친 발언을 쏟아냈습니다.장 대표는 "이재명을 탄핵으로 돌돌 말아 청와대에서 강제 퇴거시켜야 한다"며 "독재 국가의 국민으로 살 것인가, 아니면 독재자를 몰아낼 것인가 두 가지 선택만이 있다. 보다 과감히 행동해야 한다"고 주장했습니다.정점식 원내대표도 "'이재명 탈옥법'은 법이 아니다. 대통령의 친위 쿠데타이자 민주당의 의회 쿠데타이고, 헌법 질서를 전복시키는 반역"이라며 맹공을 퍼부었습니다.정 원내대표는 "1950년에는 북한이 대한민국을 공격했다면 2026년에는 대통령과 민주당이 대한민국을 공격했다.북한이 소련제 탱크를 앞세워 국토를 유린했다면, 이 대통령은 민주당을 앞세워 헌법을 유린했다"며, "이재명 대통령과 민주당은 대한민국의 적이고, 이 대통령이 살면 대한민국이 사라진다"고 비난 수위를 높였습니다.또 "'이재명 탈옥법'을 찬성한 민주당 의원 전부, 이 법을 의결한 국무총리와 국무위원 전부, 이 법을 사주한 이 대통령까지 모두 법정에 세울 것"이라며, "조희대 대법원장을 탄핵하면 이재명 정권은 붕괴할 것이라고 경고한다"고 덧붙였습니다.(사진=국민의힘 제공, 연합뉴스)