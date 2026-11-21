▲ 경부선 소정리역 화물열차 사고 당시 CCTV

주말인 21일 대규모 일반 열차 운행 중단·지연 사태를 빚은 경부선 소정리역 화물열차 탈선 사고는 열차 후미 부분에 강한 충격이 이어지며 순식간에 벌어진 것으로 파악됐습니다.사고 당시 폐쇄회로(CC)TV 영상을 보면 오늘 오전 5시 36분 28초 제3810 화물열차가 세종시 소정면 경부선 소정리역 부근으로 진입했습니다.곧이어 열차 후미 부분에서 두 차례 번쩍이는 섬광이 일더니, 10초도 안 돼 열차가 선로를 이탈하며 강한 섬광과 함께 불꽃이 일었습니다.미처 속도를 줄이지 못한 탓에 화물열차 후미 부분은 탈선한 채 계속해서 끌려가다가 전차선과 전력 공급 설비를 지탱하는 전철주를 충돌하고 나서야 소정리역 구내에 가까스로 멈춰섰습니다.충돌 당시 전철주 상부에서도 강한 섬광과 불꽃이 발생했고 곧이어 철골이 내려앉는 모습도 포착됐습니다.한국철도공사 등에 따르면 이 사고로 화물열차 21량 가운데 앞부분 2량과 뒷부분 3량 등 모두 5량이 탈선했습니다.화물열차는 사고 직전 자동 비상제동이 걸린 뒤 궤도를 이탈한 것으로 파악됐는데, 당국은 복구 작업을 마치는 대로 비상제동이 걸렸던 이유와 탈선 원인 규명에 나설 방침입니다.한국철도공사 관계자는 "현재 복구 작업 중으로 복구를 마치는 대로 정확한 탈선 원인을 파악하겠다"고 밝혔습니다.이 사고로 인명피해는 없었지만, 전차선 파손 등으로 충남 천안에서 세종 전의 구간 전력 공급이 중단되며 경부선 아이티엑스 마음과 새마을호, 무궁화호 등 일반 열차 운행이 중단되고, 일부 고속열차 역시 지연 사태가 지속 중입니다.한국철도공사는 사고 직후 초기대응팀을 투입하고 오전 5시 47분쯤 충남 천안과 세종 조치원에서 전기 모터카와 디젤기관차를, 오전 6시 4분쯤 의왕과 대전에서 기중기를 각각 출동시켜 복구 작업에 나섰습니다.다만, 기중기와 크레인 등을 통해 파손된 화물열차와 전철주 등을 드러내고 선로, 전차선 복구를 진행 후 안전 시운전까지 거쳐야 해 일반열차 정상 운행까지는 시간이 소요될 것으로 보입니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)