▲ 해킹 (자료사진)

미국 연방수사국 FBI의 범죄정보 데이터베이스에 해킹 의심 사고가 발생해 당국이 수사에 착수했습니다.현지 시간으로 20일 CNN은 FBI가 최근 전국 범죄정보 데이터베이스인 국가범죄정보센터, NCIC에 외부 침입이 발생한 정황을 포착했다고 보도했습니다.조사 상황을 보고받은 관계자 2명은 CNN에 이번 사건이 해커들의 소행으로 의심된다고 전했습니다.NCIC는 미국의 연방·주·지방 수사 당국이 영장 및 신원조회 관련 정보를 공유할 때 사용하는 핵심 정보망 시스템입니다.또 미국 농무부도 해커의 표적이 된 것으로 전해졌는데, NBC방송에 따르면 농무부가 농민들에게 지원금을 지급하는 데 사용하는 시스템이 사이버 공격을 받았습니다.전직 농무부 당국자에 따르면 해커들이 이 시스템을 뚫고 들어온 뒤 농무부가 보유하고 있는 생물 분야 관련 민감한 연구 정보에 접근할 가능성도 있습니다.FBI는 지난 9월에도 직원들의 민감한 개인정보를 노린 해킹 조직 '샤이니 헌터스'의 공격을 받았고, 지난 2023년에는 FBI 뉴욕 지부가 아동 성 착취 사건 수사에 사용하던 컴퓨터 시스템이 해킹당했습니다.당시 해당 시스템 산하에는 억만장자 성범죄자인 제프리 엡스타인 사건의 수사 관련 이미지를 보관하는 정보망도 포함돼 있었다고 CNN은 전했습니다.