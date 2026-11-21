▲ 해킹 (자료사진)

미국 연방수사국(FBI)의 범죄정보 데이터베이스에 해킹 의심 사고가 발생해 당국이 수사에 착수했습니다.20일(현지시간) 미 CNN 방송에 따르면 FBI는 최근 전국 범죄정보 데이터베이스인 국가범죄정보센터(NCIC)에 외부 침입이 발생한 정황을 포착했습니다.조사 상황을 보고받은 관계자 2명은 이번 사건이 해커들의 소행으로 의심된다고 CNN에 전했습니다.NCIC는 미국의 연방·주·지방 수사 당국이 영장 및 신원조회 관련 정보를 공유할 때 사용하는 핵심 시스템입니다.최근 미국 연방항공청(FAA)의 항공관제 시스템 장애를 비롯한 대규모 전산 장애가 잇따른 상황에서 범죄 수사에 활용되는 핵심 정보망까지 외부 공격에 노출됐을 가능성이 제기된 것입니다.FBI에 이어 미 농무부도 해커의 표적이 된 것으로 전해졌습니다.NBC방송에 따르면 농무부가 농민들에게 지원금을 지급하는 데 사용하는 시스템이 사이버 공격을 받았습니다.전직 농무부 당국자에 따르면 해커들이 이 시스템을 뚫고 들어온 뒤 더 민감한 정보에 접근할 가능성도 있습니다.농무부는 생물 분야와 관련한 민감한 연구 정보를 다수 보유하고 있습니다.적대국이 이 같은 정보에 접근할 경우 미국의 안보에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 것입니다.FBI는 지난 9월에도 해킹 조직 '샤이니 헌터스'의 공격을 받은 바 있습니다.이 조직은 FBI 채용 웹사이트를 통해 직원들의 민감한 개인정보를 노렸습니다.2023년에는 FBI 뉴욕 지부가 아동 성 착취 사건 수사에 사용하던 컴퓨터 시스템이 해킹당했습니다.이 시스템에는 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인 사건의 수사 관련 이미지를 보관하는 시스템도 포함돼 있었다고 CNN은 전했습니다.이처럼 미 연방정부 기관에서 해킹 피해가 계속되는 상황에서 FBI 수장은 사이버 보안 성과를 홍보했습니다.캐시 파텔 FBI 국장은 전날 폭스뉴스에 출연해 기업들의 보안 강화를 유도하는 '윈터 실드' 작전을 소개하며 트럼프 행정부의 국가 핵심 기반 시설 보호 성과를 강조했습니다.그는 "이전 행정부들도 시스템을 개선할 수 있었지만, 그들은 그렇게 하지 않았다"며 "우리는 변화에 한발 앞서 대응하면서 잃어버린 시간을 만회하고 있다"고 말했습니다.