▲ 지소연의 골에 기뻐하는 수원FC 위민 선수들

여자 실업축구 WK리그의 수원FC 위민이 W코리아컵 초대 챔피언에 올랐습니다.수원FC는 경기도 이천종합운동장에서 열린 2026 W코리아컵 결승전에서 후반 27분 '에이스' 지소연의 한 방에 힘입어 세종 스포츠토토를 1대 0으로 제압했습니다.W코리아컵은 한국 여자축구의 저변 확대를 위해 올해 대한축구협회가 신설한 대회로, WK리그 8개 팀과 대학부 7개 팀을 더한 총 15개 팀이 6월부터 경쟁을 펼쳐오다가 이날 초대 챔피언이 가려졌습니다.우승팀 수원FC에는 상금 3,000만 원이 수여됐습니다.국가대표 지소연, 김혜리, 최유리 등을 앞세워 WK리그 정규리그에서 1위를 차지했으나 챔피언결정전에선 경주 한국수력원자력에 덜미를 잡혀 준우승했던 수원FC는 W코리아컵 트로피로 아쉬움을 달랬습니다.수원FC는 올해 전국체육대회에 이어 또 한 번 우승을 달성했습니다.WK리그 정규리그에서 6위에 그친 스포츠토토는 W코리아컵에선 결승까지 올랐으나 수원FC의 벽에 막혀서 준우승에 만족해야 했습니다.준우승 상금은 1,000만 원입니다.한국 여자 축구의 '살아있는 전설' 지소연의 발에서 우승팀을 결정하는 한 방이 나왔습니다.수원FC의 공격형 미드필더로 선발 출격한 지소연은 후반 27분 코너킥 이후 문전 혼전 상황에서 강한 오른발 슛으로 골대 상단을 꿰뚫어 0의 균형을 깼습니다.이 골이 경기의 유일한 득점이 되면서 수원FC에 우승 트로피를 안겼습니다.결승 골의 주인공 지소연은 이날 최우수선수(MVP)로도 선정됐습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)