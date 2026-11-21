▲ 더불어민주당 김민석 대표가 21일 서울 마포구 ‘더블루’에서 열린 창당 71주년 기념 '1030 청년 연설대전’에서 참석자들을 향해 인사하고 있다.

더불어민주당 김민석 대표는 오늘(21일) "민주당이 가진 가장 큰 오늘의 고민 중 하나는 어떻게 청년들과 함께할 것이냐"라며 청년 세대와의 소통에 대한 고민을 드러냈습니다.김 대표는 이날 서울 마포구 합정역 인근의 제2당사 '더블루'에서 열린 '1030 청년 연설대전'에 참석해 이같이 말했습니다.'청년 당원에게 듣는 민주당의 가치와 미래'를 주제로 열린 이번 행사는 창당 71주년을 기념해 마련됐습니다.김 대표는 "오늘 이 자리를 만든 것도, (창당) 71주년의 대표적인 행사로서 기획한 것도 민주당이 보다 더 청년들과 함께하고 싶다는 절박한 고민이 담겨 있다"고 강조했습니다.이어 "어찌 보면 조금 고루해졌을 수 있는 우리 당이 오늘 이 자리에서는 청년들을 통해 지금, 오늘, 이 시기에 민주당이 국민들께 무엇을 말씀드려야 할까를 깨우치는 자리가 됐으면 좋겠다"고 했습니다.이날 행사가 열린 제2당사는 김 대표 지시에 따라 청년들을 위한 공간으로 마련된 곳입니다.김 대표는 8·17 전당대회에서 '민주당 4대 혁신플랜' 중 하나로 '청년의 민주당'을 제시한 데 이어 취임 후 기존 당내 청년기구와 별도로 대표 직속 '1030 청년 정책단'을 신설하는 등 청년층과의 접점 확대에 힘을 쏟고 있습니다.김 대표는 제2당사에 대해 "새로운 민주당 역사의 장이 이곳에서 또 열리는 것 같다"며 "젊음이 함께하는 곳에서 투명하게 우리가 움직이는 모습, 고민하는 모습, 논의하는 모습을 함께 나눌 수 있는 그런 장이 시작되는 것"이라고 기대감을 나타냈습니다.(사진=연합뉴스)