▲ 더불어민주당 김민석 대표가 21일 서울 마포구 ‘더블루’에서 열린 창당 71주년 기념 '1030 청년 연설대전’에서 참석자들을 향해 인사하고 있다.
더불어민주당 김민석 대표는 오늘(21일) "민주당이 가진 가장 큰 오늘의 고민 중 하나는 어떻게 청년들과 함께할 것이냐"라며 청년 세대와의 소통에 대한 고민을 드러냈습니다.
김 대표는 이날 서울 마포구 합정역 인근의 제2당사 '더블루'에서 열린 '1030 청년 연설대전'에 참석해 이같이 말했습니다.
'청년 당원에게 듣는 민주당의 가치와 미래'를 주제로 열린 이번 행사는 창당 71주년을 기념해 마련됐습니다.
김 대표는 "오늘 이 자리를 만든 것도, (창당) 71주년의 대표적인 행사로서 기획한 것도 민주당이 보다 더 청년들과 함께하고 싶다는 절박한 고민이 담겨 있다"고 강조했습니다.
이어 "어찌 보면 조금 고루해졌을 수 있는 우리 당이 오늘 이 자리에서는 청년들을 통해 지금, 오늘, 이 시기에 민주당이 국민들께 무엇을 말씀드려야 할까를 깨우치는 자리가 됐으면 좋겠다"고 했습니다.
이날 행사가 열린 제2당사는 김 대표 지시에 따라 청년들을 위한 공간으로 마련된 곳입니다.
김 대표는 8·17 전당대회에서 '민주당 4대 혁신플랜' 중 하나로 '청년의 민주당'을 제시한 데 이어 취임 후 기존 당내 청년기구와 별도로 대표 직속 '1030 청년 정책단'을 신설하는 등 청년층과의 접점 확대에 힘을 쏟고 있습니다.
김 대표는 제2당사에 대해 "새로운 민주당 역사의 장이 이곳에서 또 열리는 것 같다"며 "젊음이 함께하는 곳에서 투명하게 우리가 움직이는 모습, 고민하는 모습, 논의하는 모습을 함께 나눌 수 있는 그런 장이 시작되는 것"이라고 기대감을 나타냈습니다.
(사진=연합뉴스)
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