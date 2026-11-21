▲ 경부선 소정리역 화물열차 탈선 사고로 천안∼대전 구간 일반 열차 운행이 중지된 가운데 21일 오전 대전역 승강장에 무궁화호 열차가 멈춰 있다.

국토교통부는 오늘(21일) 경부선 소정리역에서 발생한 화물열차 탈선사고와 관련해 철도사고 재난 위기경보 '주의' 단계를 발령하고 버스·고속열차를 활용한 연계수송에 나섰습니다.국토부는 철도재난안전상황실을 구성하고 철도국장과 철도안전정책관, 철도안전감독관, 철도경찰, 한국교통안전공단 검사관 등을 현장에 긴급 투입해 사고 수습과 원인 조사에 나섰습니다.열차 운행이 중단된 천안∼조치원 구간에는 버스와 고속열차를 활용한 연계수송을 실시하고 있습니다.버스는 천안∼조치원∼서대전·대전 구간에서, 고속열차는 대전·서대전역과 천안아산·오송역을 연결하는 방식으로 이용객 수송을 지원합니다.자세한 열차 운행정보는 코레일톡과 한국철도공사(코레일) 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.오늘 오전 5시 37분쯤 부산항에서 오봉역으로 향하던 화물열차가 소정리역 구내에서 후미 차량 5칸이 탈선하는 사고가 발생했습니다.탈선한 차량이 전차선 지지대 등과 충돌하면서 단전도 발생했습니다.이번 사고로 인명피해는 없는 것으로 파악됐습니다.다만 경부·호남·전라선 일반열차는 시설물 복구가 완료될 때까지 천안∼조치원역 구간에서 장시간 운행 차질이 예상됩니다.고속열차와 충북선·장항선 열차는 정상 운행 중입니다.(사진=연합뉴스)