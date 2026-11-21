▲ 다툼 (자료사진)

과거 아버지에게 흉기를 휘둘러 징역형의 집행유예 처벌을 받은 20대 딸이 집행유예 기간 중 어머니를 흉기로 협박하고 폭행해 결국 실형을 선고받았습니다.춘천지방법원은 특수존속협박, 특수존속폭행, 특수재물손괴 혐의로 구속기소 된 25살 A 씨에게 원심과 같은 징역 1년을 선고했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난 3월 강원 원주시의 한 아파트에서 40대 어머니와 술을 마시다 흉기로 어머니를 협박하고 폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.A 씨 측은 흉기를 든 채 어머니를 협박하거나 폭행한 사실이 없다고 주장했지만, 1심 법원은 A 씨가 흉기를 손에 쥐지 않았더라도 곧바로 흉기를 범행에 쓸 수 있는 상태에 뒀기 때문에 위험한 물건을 휴대한 것으로 볼 수 있다고 판단했습니다.또 A 씨가 과거에도 흉기로 어머니를 위협한 전력이 있고, 어머니가 지인에게 신고를 부탁할 만큼 상황이 급박했던 점 등을 근거로 딸의 주장을 받아들이지 않았습니다.1심 법원은 피해자가 딸의 처벌을 원하지 않는 점을 참작하면서도 "피고인은 자신의 친아버지에 대한 존속살해미수죄로 집행유예 기간에 있는 중에 친어머니를 상대로 범행을 저질러 죄질이 좋지 않고 사회적 비난 가능성도 작지 않다"며 실형을 선고했습니다.A 씨 측은 항소심에서도 흉기를 든 채 어머니를 협박하거나 폭행한 사실이 없어 존속협박과 존속폭행만 성립할 수 있는데, 두 죄는 피해자가 처벌을 원하지 않으면 공소를 제기할 수 없는 반의사불벌죄이기 때문에 어머니가 처벌을 원하지 않는다고 밝힌 이상 공소를 기각해야 한다고 주장했습니다.그러나 항소심 재판부는 어머니가 사건 직후 경찰에 딸이 흉기를 들고 반려견을 위협했다고 구체적으로 진술한 점을 근거로 A 씨 측 주장을 받아들이지 않았습니다.재판부는 어머니가 이후 검사 조사와 1심 법정에서 딸이 흉기를 든 모습을 직접 보지 못했다는 취지로 진술을 바꾼 경위도 살폈습니다.A 씨 어머니는 경찰 조사에서 "너무 화가 나 허위로 진술했다"고 설명했지만, 재판부는 유치장과 교도소 접견 녹음 등을 근거로 딸이 어머니에게 진술을 바꿔 달라고 요구한 것으로 판단했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)