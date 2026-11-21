▲ 미국 해군 장병들에게 인기있는 간식 '언크러스터블스'

이란 작전에 투입된 미국 해군 항공모함에서 땅콩버터와 잼을 넣은 간식이 조종사를 포함한 장병들에게 선풍적인 인기를 끌고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 20일(현지시간) 보도했습니다.샌드위치처럼 빵 사이에 땅콩버터와 잼을 넣은 이 간식의 이름은 '언크러스터블스'입니다.이란 목표물을 타격하거나 호르무즈 해협을 지나는 상선을 보호하기 위해 출격하는 전투기 조종사와 승무원들은 비상 가방에 언크러스터블스를 챙기는 것으로 전해졌습니다.한 전투기 조종사는 "이란군에 격추될 가능성보다 언크러스터블스를 챙기는 것을 깜빡하고 출격하는 게 더 걱정된다"고 말했습니다.언크러스터블 인기의 비결은 빨리 먹을 수 있고, 주머니에 넣어뒀다가 나중에 먹기 쉽다는 점입니다.장시간 임무를 수행하는 장병들의 입장에선 언제든 섭취해 체력이 급격히 떨어지는 것을 막는 데 도움이 됩니다.또한 일부 장병들은 이 간식의 맛이 고향 생각 나게 한다고 말합니다.아라비아해에 배치된 항공모함 조지 워싱턴호에서 한 달에 소비되는 언크러스터블스는 4만8천 개에 달합니다.승조원이 약 5천 명인 점을 감안하면 1인당 한 달 평균 10개 가까이 먹는 셈입니다.그러나 이 정도 물량으로도 실제 수요를 따라가지 못하고 있습니다.언크러스터블스는 장병들 사이에서 물물교환의 대상이 되는 것으로 전해졌습니다.해군은 장병들의 건강을 고려해 함정에 공급하는 언크러스터블스를 통곡물 제품으로 바꿨지만 인기는 줄지 않았습니다.미 해군참모총장 대릴 코들 제독은 "언크러스터블스가 세계 최강의 해군을 움직이는 데 도움이 된다면 더 많이 공급할 방법을 찾아보는 데 찬성한다"고 말했습니다.제조업체 J.M.스머커에 따르면 미군 전체에서 언크러스터블스 판매는 지난해보다 60% 증가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)