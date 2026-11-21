▲ 미국 해군 장병들에게 인기있는 간식 '언크러스터블스'
이란 작전에 투입된 미국 해군 항공모함에서 땅콩버터와 잼을 넣은 간식이 조종사를 포함한 장병들에게 선풍적인 인기를 끌고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 20일(현지시간) 보도했습니다.
샌드위치처럼 빵 사이에 땅콩버터와 잼을 넣은 이 간식의 이름은 '언크러스터블스'입니다.
이란 목표물을 타격하거나 호르무즈 해협을 지나는 상선을 보호하기 위해 출격하는 전투기 조종사와 승무원들은 비상 가방에 언크러스터블스를 챙기는 것으로 전해졌습니다.
한 전투기 조종사는 "이란군에 격추될 가능성보다 언크러스터블스를 챙기는 것을 깜빡하고 출격하는 게 더 걱정된다"고 말했습니다.
언크러스터블 인기의 비결은 빨리 먹을 수 있고, 주머니에 넣어뒀다가 나중에 먹기 쉽다는 점입니다.
장시간 임무를 수행하는 장병들의 입장에선 언제든 섭취해 체력이 급격히 떨어지는 것을 막는 데 도움이 됩니다.
또한 일부 장병들은 이 간식의 맛이 고향 생각 나게 한다고 말합니다.
아라비아해에 배치된 항공모함 조지 워싱턴호에서 한 달에 소비되는 언크러스터블스는 4만8천 개에 달합니다.
승조원이 약 5천 명인 점을 감안하면 1인당 한 달 평균 10개 가까이 먹는 셈입니다.
그러나 이 정도 물량으로도 실제 수요를 따라가지 못하고 있습니다.
언크러스터블스는 장병들 사이에서 물물교환의 대상이 되는 것으로 전해졌습니다.
해군은 장병들의 건강을 고려해 함정에 공급하는 언크러스터블스를 통곡물 제품으로 바꿨지만 인기는 줄지 않았습니다.
미 해군참모총장 대릴 코들 제독은 "언크러스터블스가 세계 최강의 해군을 움직이는 데 도움이 된다면 더 많이 공급할 방법을 찾아보는 데 찬성한다"고 말했습니다.
제조업체 J.M.스머커에 따르면 미군 전체에서 언크러스터블스 판매는 지난해보다 60% 증가했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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