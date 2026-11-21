2027학년도 대학수학능력시험에 응시한 학생들로 구성된 '수험생 연대'가 수능 시험 운영 과정 전반과 부정행위 방지 대책에 허점이 드러났다며 최교진 교육부 장관의 사퇴를 촉구했습니다.



수험생 연대는 오늘 발표한 입장문에서 "단추에 부착하는 스티커는 시행조차 하지 않은 학교가 대다수였고, 안경 검사는 육안으로 간단히 훑어보는 등 실효성이 전혀 없었다"고 주장했습니다.



또 "수능 도중 위급재난문자를 울려 부정행위를 방지한다는 대책은 단순히 보여주기식 통제로 환경 여건조차 제대로 갖춰지지 않은 만행"이라며 "수험생들의 불안은 전혀 고려하지 않고 통제 불가능한 혼란스러운 상황을 초래했다"고 비판했습니다.



이들은 특히 인천 남동구의 한 시험장에서 학생의 신발에서 금속탐지기 소리가 난다는 이유로 시험 시간 도중 여러 차례 신발을 벗겨 수색하면서 같은 고사실에서 시험을 보던 응시생들에게 극도의 불안감을 조성했다고 지적했습니다.



연대는 "구체적 매뉴얼과 기술적 지원 없이 현장 감독관에게 책임을 떠넘긴 교육부와 최교진 장관의 명백한 직무 유기"라며,



"최 장관은 수시 원서접수대행 서버 대란부터 정시 수능 현장 붕괴까지 입시 전반의 관리 부실에 대해 책임을 인정하고 즉각 사퇴해야 한다"고 강조했습니다.



(취재: 김형래, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)