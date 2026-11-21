▲ 이재명 대통령이 21일 울산 SK AI 데이터센터 건설현장을 방문, 회의를 열고 발언하고 있다.

이재명 대통령은 21일 울산의 SK 인공지능 데이터센터(AIDC) 건설 현장을 방문해 영남권 메가 프로젝트 추진 현황을 점검하고 지원을 약속했습니다.앞서 지난 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장을 찾아 충청권 메가 프로젝트 착공식에 참석한 데 이어 2주 연속 메가 프로젝트 추진 현장을 둘러본 것입니다.'노 타이' 차림으로 현장에 자리한 이 대통령은 먼저 자신이 작년 6월 취임 이후 첫 산업 현장 방문으로 울산 AI 데이터센터 출범식을 찾았던 것을 소개하며 "그사이 벌써 완공이 다 되어간다. 과감한 투자를 결정하고 사업을 속도감 있게 추진하는 SK 관계자 여러분에 특별히 감사의 말씀을 드린다"고 언급했습니다.이 대통령은 "인공지능 데이터센터는 반도체의 주요 수요처이고 로봇과 자율 주행차량 같은 피지컬 AI를 뒷받침하는 핵심적 인프라"라며 "과거 경부 고속도로가 대한민국 산업화의 길을 열었던 것처럼 앞으로 대한민국 AI대전환은 인공지능 고속도로가 열게 될 것"이라고 말했습니다.그러면서 "울산의 AI 데이터센터 사업의 성공적인 추진이 글로벌 AI 기업들의 추가 투자를 이끌어내는 마중물이 되지 않을까 기대하고 있다"고 강조했습니다.이어 "또 하나 중요한 건 인공지능 인프라 투자가 수도권에서 주로 이뤄지고 있었는데 이번엔 지방을 중심으로 진행되고 있다는 점"이라며 "새로운 성장 모멘텀을 만들어낼 수 있다는 점을 증명하는 실제 사례가 될 것 같다"고 말했습니다.이 대통령은 "수도권 집중 때문에 대한민국에 온갖 문제가 발생하고 있다"며 "지방에 새로운 기회를 만들고 균형발전이라는 국가 과제를 해결하는 데에 메가 프로젝트가 중요하고 핵심적인 장치가 될 것"이라고 기대했습니다.또한 이 대통령은 "제가 전체적으로 보고를 받아보면 첨단 시설 공정 인력이 매우 부족하다고 한다"며 "앞으로 반도체 팹(fab·공장)도 만들어 나가야 하는데, 이미 인력이 상당히 부족한 상황이라고 하고, 앞으로 데이터센터 건설 등이 확대되면 건설 인력 문제가 간단치 않을 것"이라고 지적했습니다.이어 "지금 세계가 경쟁하는 상황에 속도가 생명이다"라며 "우리 내부의 필요뿐 아니라 국제 경쟁을 위해 속도 경쟁이 핵심인데, 인력을 어떻게 준비할 것인지 정부 부처 차원에서 많이 고민하겠다"고 약속했습니다.그러면서 "오늘도 허심탄회하게 의견을 들어보겠다. 중앙·지방정부가 어떤 일을 하는 것이 더 도움이 되는지 의견을 주면 저희가 잘 챙기도록 하겠다"고 한 뒤, 비공개로 AI 데이터센터 건설 관련 보고를 이어서 받았습니다.이날 행사에는 정재헌 SK텔레콤 대표이사, 정석근 SK하이퍼 대표이사를 비롯한 SK 그룹 관계자들과 정부·청와대에서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 임광현 대통령 비서실장, 이원주 국가전략투자보좌관, 이해민 AI미래기획수석이 자리했습니다.이 대통령은 현장 도착 직후 SK 관계자들로부터 AI 데이터센터 건설 현황에 대해 브리핑받다가 "건설 인력이 부족하지는 않으냐"는 자신의 말에 "건설 인력이 부족한 편"이라는 답이 돌아오자 "걱정된다"고 언급하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)