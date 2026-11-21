▲ 지난 9월 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 결승전 대한민국 대 일본의 경기. 한국 이현중이 볼을 다투고 있다.

미국프로농구(NBA) 무대에 도전하는 한국 농구의 에이스 이현중 선수가 G리그(하부리그)에서 처음으로 더블더블을 작성했습니다.포틀랜드 트레일블레이저스 산하 립시티 리믹스 소속의 이현중은 21일(한국시간) 미국 오리건주 포틀랜드의 차일스 센터에서 열린 산타크루즈 워리어스와의 2026-2027 G리그 경기에서 20점 11리바운드를 올려 팀의 146-135 승리에 앞장섰습니다.14일 스톡턴 킹스를 상대로 21점을 넣었던 이현중은 16일 다시 스톡턴과의 경기에서 25점을 올려 자신의 G리그 한 경기 개인 최다 득점 신기록을 세운 바 있습니다.이어 '친정팀' 산타크루즈를 만나서는 G리그 첫 더블더블을 기록했고 3경기 연속 20점대 득점으로 최근 상승세를 이어갔습니다.2023년 뛴 적 있는 산타크루즈를 상대 팀으로 만난 이현중은 3점 슛 6개를 던져 4개를 넣는 등 매서운 슛 감각을 자랑했습니다.리바운드는 이날 양 팀 선수 중 가장 많이 기록했습니다.이현중은 이번 시즌 G리그 5경기에서 평균 31분여를 소화하며 16.2점, 7.4리바운드, 2.4어시스트를 기록 중입니다.립시티 리믹스는 22일 산타크루즈와 한 경기를 더 치릅니다.(사진=연합뉴스)