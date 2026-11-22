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"일반적으로 '생동차'는 과거 시험에 응시한 이력이 없는데, 1차와 2차 시험을 한 번에 붙는 경우를 의미합니다. 시험 합격자들에게 개념을 안내한 뒤 자체 조사를 하고 있지만, 개념을 잘 이해하지 못한 경우도 있어서 집계에 착오가 생기기도 합니다. 특히, 학원을 여러 곳 다니는 경우가 있어서, 생동차 합격자 숫자가 중복되기도 합니다." - 국가전문자격시험 학원 관계자, 지난 18일 SBS 사실은팀 전화통화

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AI 부정행위로 세무사 시험에 수석 합격했다고 자백한 한 모 씨.

<참고 자료>



■ 검증 대상의 출처

· 에펨 코리아 : https://www.fmkorea.com/best/10546491459

· 관세사 커뮤니티 : https://m.cafe.daum.net/ccbdream/_rec

· 관련 언론보도 :

https://news.tvchosun.com/site/data/html_dir/2026/11/16/2026111690144.html

https://www.kmib.co.kr/article/20261117500053

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261113010005060

https://www.joongang.co.kr/article/25478723

https://www.news1.kr/local/daejeon-chungnam/6356144



■ 근거 자료

· 최근 5년 관세사 1차 합격률 : https://www.q-net.or.kr/cst003.do?id=cst00308&gSite=L&gId=24

· 최근 5년 국가전문자격시험 1차 합격률 : https://www.q-net.or.kr/man001.do?gSite=Q#none

※ 홈페이지 전문자격시험 → 해당 시험 선택 → 자격증 별 홈페이지 → 자료실 → 시험통계자료

· 관세사 시험 회계학 과락률 : 한국세정신문(https://www.taxtimes.co.kr/news/article.html?no=274939)

· 국가전문자격시험 학원 관계자, 지난 18일 SBS 사실은팀 전화 통화

· 국가전문자격시험 생동차 합격자 추이 : 국민의힘 나경원 의원실 제공

※ 산업인력관리공단 제출 2차 자료

※ 생동차 합격자 학원 홍보 및 정정 자료는 개인 정보 문제로 미첨부

최근, 온라인 커뮤니티와 SNS에서는고득점을 받는 수험생이 많아졌고, 그 결과 합격자 수도 크게 늘었다는 겁니다.그래도, 시험 만큼은 공정하다는 믿음이 강했던 대한민국, 최근 AI 부정행위 논란에 그 신뢰가 무너지고 있습니다. 동시에 수많은 의혹들도 불거졌습니다.일단 급한 대로, 이 내용부터 따져 보려고 합니다. SBS 팩트체크 사실은팀이 검증했습니다.입니다. 과목별로 특별히 낮은 점수, 이른바, '과락' 없이, 평균 몇 점 이상이면 통과, 이런 식입니다. 그렇게 1차 시험 통과하면 2차 시험 볼 자격이 주어집니다.합니다.의혹의 중심에는 관세사 시험이 있습니다.한 사실이 알려지면서 논란에 불이 붙었습니다.사실은팀이 공개 데이터를 확인해 보니,입니다.그런데 최근 5년간의 흐름을 함께 살펴보면 다른 해석도 가능했습니다. 2022년부터 합격률은 26.14%, 24.77%, 25.42%, 15.43%, 28.16%였습니다.한 것으로 볼 수 있습니다.실제로 지난해 관세사 시험은 회계학 과목의 과락률이 68%에 달했습니다. 한 과목이라도 과락이 있으면 1차 시험에서 탈락인 까닭에, 회계학을 두고 말이 많았습니다. 한국관세사회에서도 이 문제를 거론하며 시험 개선의 필요성을 제기할 정도였습니다. 올해는 상대적으로 회계학이 쉽게 나왔고, 실제 과락률도 낮아졌습니다.관세사 시험만으로는 전체적인 흐름을 판단할 수는 없습니다.했습니다. 논란이 된 세무사를 비롯해 관세사, 감정평가사, 손해평가사 등 주요 자격시험이 포함됐습니다. 응시 인원이 많은 공인중개사는 아직 올해 1차 시험 결과가 발표되지 않아 분석에서 제외했습니다.결론부터 말하면,였습니다. 논란이 된 세무사 시험의 올해 1차 합격률도 5%포인트 가까이 하락한 것으로 확인됐습니다. 올해는 합격률이 오른 시험보다 떨어진 시험이 많았습니다.최근 5년간의 흐름을 보면, 합격률이 한 해 낮아졌다가 이듬해 반등하는 경우도 나타납니다. 합격률이 낮았던 해에 시험을 통과하지 못한 수험생들이 이듬해 다시 응시하면서 합격률이 높아질 수 있기 때문입니다.AI 시대 이전이나 이후나 이런 흐름은 크게 다르지 않았습니다.이에 SBS 팩트체크 사실은팀은합니다.그런데 이 와중에 또 다른 의혹이 불거졌습니다.공부를 막 시작한 수험생이 1차와 2차를 한 번에 통과하기는 매우 어려운 만큼, 이런 사례가 늘었다면 부정행위를 의심해 볼 수 있다는 주장입니다.온라인 커뮤니티에서 시작된 의혹은 빠르게 확산했고, 언론 보도로도 이어졌습니다.이번에도 관세사 시험이 의혹의 중심에 섰습니다.관련 보도도 잇따랐습니다. 이 주장도 확인했습니다.먼저 10명이라는 수치가 어디서 나왔는지 살펴봤습니다.확인 결과, 정부가 발표한 공식 통계는 아니었습니다.였습니다. 그 숫자를 합쳐보니, 딱 10명이었습니다.그런데 여기에는 한 가지 문제가 있습니다. '생동차'를 어디까지로 볼 것인지 기준이 명확하지 않다는 겁니다.실제로 최근 생동차 논란이 불거지자,을 올리기도 했습니다.그렇다면, 공식 통계가 있는지 살펴봤습니다.한국산업인력공단에 자료가 있었습니다. 공단에 직접 물어보니까, 시험 접수 사이트인 '큐넷' 응시 이력을 바탕으로,를 추릴 수 있다고 합니다. 학원 별 자체 집계보다는 명확한 자료라고 볼 수 있습니다.결과 보시면, 일단 10명까지는 아니었고, 6명으로 집계됐습니다.으로 늘어난 것은 사실입니다. 다만, 3년 전인 2023년에 생동차 합격자가 3명 있긴 했습니다.다른 시험에서도 비슷한 변화가 있었는지 살펴봤습니다. 논란이 된 세무사를 비롯해 역시 의혹이 불거진 변리사와 감정평가사를 중심으로 관련 자료를 확인했습니다.결과는 한 방향으로 모이지는 않았습니다.한 것으로 확인됐습니다.전반적으로 훑어봤을 때, 생동차 합격자가 전반적으로 급증했다고 단정할 수는 없었습니다. SBS 사실은팀은하겠습니다.지금 불거지는 의혹들이 너무 많아서, 이번 팩트체크가 지금 불거지고 있는 수많은 의혹들을 해소해줄 수는 없을 겁니다.AI 부정행위 논란이 이어지는 상황에서 의심 사례가 제기되는 것은 자연스러운 일입니다. 실제 세무사 시험 수석 합격자 한 모 씨 사례도 수험생들의 문제 제기를 통해 드러났습니다. 정부는 국가자격시험 전체를 대상으로 AI 활용 부정행위 의심 사례를 전수 조사하기로 했습니다.의혹은 철저히 검증해야 하지만, 통계로 합격자들을 부정행위와 쉽게 연결 짓는 시선 역시 경계할 필요도 있습니다. 치열한 노력 끝에 정당하게 합격한 수험생들이 대다수일 거라고 믿습니다.이기도 하니까요.