▲ 인터넷 (자료사진)

나이를 공개하지 않겠다는 인터넷 방송 진행자에게 부적절한 표현을 사용한 뒤 아이디와 닉네임을 바꿔가며 스토킹한 30대가 처벌받았습니다.춘천지법 형사3단독 박동욱 판사는 스토킹 처벌법 위반 혐의로 불구속기소 된 A(32) 씨에게 벌금 1천500만 원을 선고하고 스토킹 치료프로그램 이수 40시간을 명령했습니다.A 씨는 지난해 11월 17일부터 올해 3월 2일까지 실시간 오디오 플랫폼에서 진행자 B 씨의 의사에 반해 방송에 접속하거나 채팅을 보내는 등 29차례에 걸쳐 스토킹한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.A 씨는 지난해 11월 춘천 집에서 B 씨에게 방송을 통해 나이를 물었으나 공개하지 않는다는 답변을 받고 "공개하지 않는다"는 답변을 받고 "디제이 성격 ○○ 같은데 쓰레기 같아" 등 욕설이 담긴 메시지를 보냈습니다.이후 B 씨가 접근을 원하지 않는다는 뜻을 밝혔는데도 A 씨는 아이디와 닉네임을 바꿔가며 방송에 들어가거나 B씨에게 자신에 대한 고소를 취하해 달라는 메시지와 부적절한 표현 등을 전했습니다.이 일로 A 씨는 지난 6월 24일 스토킹 혐의로 기소됐다는 내용의 연락을 받고도 이튿날 새벽 B 씨 계정을 다시 팔로우하고 게시판에 글을 남겼습니다.A 씨 측은 법정에서 사과하기 위해 방송에 접속했으며 범행 간 시간 차가 있어 반복적인 스토킹으로 볼 수 없다고 주장했습니다.박 판사는 B 씨가 접근을 원하지 않는다고 명확히 밝혔는데도 A 씨가 고소 취하를 요구하거나 부적절한 표현이 담긴 메시지를 보낸 점 등을 들어 사과를 목적으로 메시지를 보냈다는 주장을 받아들이지 않았습니다.이어 A 씨가 기소됐다는 연락을 받은 바로 다음 날 B 씨 계정을 다시 팔로우하고 게시판에 글을 남긴 점을 토대로 30차례에 걸친 행위를 하나의 스토킹 죄로 판단했습니다.박 판사는 "피고인의 범행으로 피해자는 적지 않은 정신적 고통을 겪었을 것으로 보이지만 피고인은 피해를 회복시켜주지 못했고 피해자로부터 용서받지도 못했다"고 지적했습니다.또 "피고인은 이종 범죄로 인한 집행유예 기간 중 이 사건 범행을 저질렀으며 사실관계를 인정하고 있고 동종 범죄로는 처벌받은 전력이 없는 점 등을 참작해 형을 정했다"고 밝혔습니다.