▲ 인터넷 (자료사진)
나이를 공개하지 않겠다는 인터넷 방송 진행자에게 부적절한 표현을 사용한 뒤 아이디와 닉네임을 바꿔가며 스토킹한 30대가 처벌받았습니다.
춘천지법 형사3단독 박동욱 판사는 스토킹 처벌법 위반 혐의로 불구속기소 된 A(32) 씨에게 벌금 1천500만 원을 선고하고 스토킹 치료프로그램 이수 40시간을 명령했습니다.
A 씨는 지난해 11월 17일부터 올해 3월 2일까지 실시간 오디오 플랫폼에서 진행자 B 씨의 의사에 반해 방송에 접속하거나 채팅을 보내는 등 29차례에 걸쳐 스토킹한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
A 씨는 지난해 11월 춘천 집에서 B 씨에게 방송을 통해 나이를 물었으나 공개하지 않는다는 답변을 받고 "공개하지 않는다"는 답변을 받고 "디제이 성격 ○○ 같은데 쓰레기 같아" 등 욕설이 담긴 메시지를 보냈습니다.
이후 B 씨가 접근을 원하지 않는다는 뜻을 밝혔는데도 A 씨는 아이디와 닉네임을 바꿔가며 방송에 들어가거나 B씨에게 자신에 대한 고소를 취하해 달라는 메시지와 부적절한 표현 등을 전했습니다.
이 일로 A 씨는 지난 6월 24일 스토킹 혐의로 기소됐다는 내용의 연락을 받고도 이튿날 새벽 B 씨 계정을 다시 팔로우하고 게시판에 글을 남겼습니다.
A 씨 측은 법정에서 사과하기 위해 방송에 접속했으며 범행 간 시간 차가 있어 반복적인 스토킹으로 볼 수 없다고 주장했습니다.
박 판사는 B 씨가 접근을 원하지 않는다고 명확히 밝혔는데도 A 씨가 고소 취하를 요구하거나 부적절한 표현이 담긴 메시지를 보낸 점 등을 들어 사과를 목적으로 메시지를 보냈다는 주장을 받아들이지 않았습니다.
이어 A 씨가 기소됐다는 연락을 받은 바로 다음 날 B 씨 계정을 다시 팔로우하고 게시판에 글을 남긴 점을 토대로 30차례에 걸친 행위를 하나의 스토킹 죄로 판단했습니다.
박 판사는 "피고인의 범행으로 피해자는 적지 않은 정신적 고통을 겪었을 것으로 보이지만 피고인은 피해를 회복시켜주지 못했고 피해자로부터 용서받지도 못했다"고 지적했습니다.
또 "피고인은 이종 범죄로 인한 집행유예 기간 중 이 사건 범행을 저질렀으며 사실관계를 인정하고 있고 동종 범죄로는 처벌받은 전력이 없는 점 등을 참작해 형을 정했다"고 밝혔습니다.
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