▲ 미 항공모함 시어도어 루즈벨트호

미국과 이스라엘 내부에서 이란 추가 공격을 요구하는 목소리가 커지고 있습니다.21일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국의 중동 지역 작전을 총괄하는 중부사령부는 이란과의 군사적 교착 상태가 새해까지 이어질 경우 미군 전체의 대비태세가 약화할 수 있다고 도널드 트럼프 행정부에 경고했습니다.이란 주변의 장기 주둔이 중동뿐 아니라 다른 지역에 배치된 미군의 대비태세에도 악영향을 줄 수 있다는 것입니다.미군 수뇌부는 내년 1월 민주당이 장악하는 새 의회가 출범하는 것도 부담으로 보고 있습니다.민주당이 국방 예산을 줄이고 해외 군사작전에 관한 의회의 감독을 강화할 가능성이 있기 때문입니다.트럼프 행정부 내 일부 강경파들도 새해가 되기 전에 이란에 대한 공격을 재개해야 한다는 입장입니다.한 관계자는 일부 미국 당국자들도 트럼프 대통령에게 이란에 대한 행동을 압박하고 있다고 전했습니다.또한 이스라엘도 이란 추가 공격이 필요하다는 목소리를 내고 있습니다.이스라엘 정보기관 모사드의 로만 고프만 국장은 지난주 미국을 방문해 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장 등 고위 당국자들과 만나 이란에 대한 공동 공격 재개를 설득한 것으로 전해졌습니다.또한 브래드 쿠퍼 미 중부사령관은 지난 18일 이스라엘을 방문해 고프만 국장과 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장 등 고위 안보 당국자들을 만났습니다.양국 군 지휘관들은 별도의 합동 정세 평가도 진행했습니다.CBS 방송은 전날 소식통들을 인용해 트럼프 대통령이 명령할 경우 미·이스라엘군이 2∼4일 안에 작전을 시작할 수 있다고 보도했습니다.이스라엘은 미국과 함께 대규모 공습을 벌이는 방안뿐 아니라 규모가 작은 독자 공격도 검토하고 있습니다.트럼프 대통령은 아직 공격 여부를 결정하지 않았다는 입장입니다.그는 19일 악시오스와의 인터뷰에서 "어떤 결정도 서두르고 있지 않다"며 "새해가 시작된 뒤 어떤 일이 일어나는지 지켜보겠다"고 말했습니다.미 정부 내부에는 경제 압박만으로도 이란에 상당한 타격을 주고 있기 때문에 대규모 군사작전이 필요하지 않다는 의견도 있습니다.한 당국자는 "경제적 압박이 이란에 엄청난 타격을 주고 있기 때문에 트럼프 대통령이 대규모 전투를 지시할 필요가 없다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 지난달 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란의 에너지 시설과 민간 인프라에 대한 대규모 공격 재개를 요구했지만 이를 받아들이지 않았습니다.그러나 네타냐후 총리는 이란의 '중대한 위협'을 반복적으로 강조하며 군사행동을 촉구하고 있습니다.CBS는 트럼프 대통령이 공격 명령을 내릴 경우 이란의 생물학·화학무기 개발 의혹이 명분으로 제시될 가능성이 있다고 전했습니다.실제로 트럼프 대통령은 폭스뉴스 인터뷰에서 이란이 핵무기 개발을 차단당하자 대안으로 생화학무기에 관심을 갖고 있다고 언급했습니다.다만 이란이 생화학무기를 개발하고 있다는 구체적인 근거는 제시되지 않았습니다.이와 관련해 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 미국이 2003년 이라크 침공 때처럼 대량살상무기 의혹을 군사행동의 명분으로 삼으려 한다고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)