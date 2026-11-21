▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 내년 1월 3일 민주당이 연방의회 다수당이 되기 전에 우크라이나 종전 협상 타결을 바라고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 20일(현지 시간) 보도했습니다.소식통 4명에 따르면 트럼프 행정부는 유럽과 우크라이나 측에 이런 뜻을 전달했으며, 유럽에서는 급하게 협상을 타결하려다 우크라이나에 불리한 합의가 이뤄질 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.스티브 윗코프 미 특사와 트럼프 대통령 사위 재러드 쿠슈너는 최근 러시아 모스크바와 아일랜드 더블린, 독일 베를린을 오가며 러시아와 우크라이나, 유럽 고위 당국자들을 만나 '시급성'을 전달했습니다.미국 두 특사와 만난 한 유럽 당국자는 "미국 측이 강하게 밀어붙이고 있으며 합의에 근접하려면 우크라이나가 대폭 양보를 해야 할 것이라는 우려가 좀 있다"고 말했습니다.또 다른 당국자는 "미국인들은 급하고, 푸틴(블라디미르 푸틴 러시아 대통령)은 안 급하다"고 꼬집었습니다.우크라이나 고위 당국자 역시 이 같은 타임라인 때문에 우크라이나가 러시아의 조건을 수용하라는 압박을 받을 수 있다는 우려가 커지고 있다고 말했습니다.이 당국자는 "트럼프는 푸틴을 좋아하고 이걸 1월까지 모두 끝내고 싶어 한다"며 1월 이전에 합의를 끌어내려면 "러시아가 더 나은 조건을 확보할 수 있다"고 우려했습니다.백악관은 질의에 응답하지 않았습니다.FT는 트럼프 대통령이 종전협상을 중재할 폭넓은 권한이 있지만, 민주당은 의회에서 입법권을 활용해 우크라이나 지원과 대러시아 제재를 강화하기를 바라며 트럼프 대통령의 외교정책이나 윗코프·쿠슈너의 사업적 이해관계를 면밀히 들여다볼 작정이라고 짚었습니다.또한 미국 당국자들은 트럼프 대통령이 다음 달 플로리다주 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에서 유럽 정상들과 만나면 종전 방안을 논의하려 할 수 있다고 전했습니다.그러나 프랑스 한 고위 관계자는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 초청받지 못했으므로 G20 정상회의에서 유럽이 우크라이나 관련 협상을 하지는 않을 것이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 이 정상회의에 푸틴 대통령을 초청했습니다.소식통 2명은 러시아가 공습 작전으로 협상에서 입지를 높이려 하는 만큼 빠른 종전 합의에 동의할 가능성은 낮다고 전하기도 했습니다.이런 가운데 윗코프 특사와 쿠슈너는 지난 19일 독일 베를린에서 미국과 이란 간 평화 협상 재개를 중재하고 있는 카타르 고위 관계자들을 만났다고 미 온라인 매체 악시오스가 이날 보도했습니다.한 소식통은 셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리와 그의 특사가 미국 두 특사와의 회의에 참석했다고 전했으나 백악관은 사실 여부를 확인하지 않았습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 백악관 기자회견에서 "이란은 합의를 원하지만, 내가 받아들일 수 있는 합의는 원하지 않는다"고 말했습니다.