법학적성시험 LEET 만점자 이진우 씨의
2024학년도 대학수학능력시험 성적 취득 경위를 두고
논란이 일고 있습니다.
앞서 이 씨가 공개한 성적은
국어 2등급, 수학 1등급, 영어 1등급 등으로,
직전에 응시한 2018학년도 수능의
국어 7등급, 수학 나형 1등급, 영어 4등급보다
크게 올랐습니다.
이 씨는 2026학년도 수능 전체 과목 중에서
생명과학2 한 문제만 틀렸고
LEET는 만점을 기록하는 등 이례적인 성적을 내
AI 사용 부정행위 의혹을 받아왔습니다.
하지만 2024학년도 수능은
대표적 AI인 챗GPT가 출시된 지
1년여 밖에 안 된 시점으로,
100％에 가까운 정답률을 보이는 지금보다
성능이 크게 떨어졌던 시기입니다.
앞서 이 씨가 과거 공갈 혐의 등으로
형사 처벌을 받았다는 의혹이 제기됐는데,
개명 전 이름과 생년월일이 일치해
이 씨로 추정되는 30대 남성의 판결문에 따르면
이 남성은 지난 2022년 9월
징역 6개월을 선고받고 복역했습니다.
앞서 같은 범죄로
징역 8개월의 집행유예를 선고받았던 이 남성은
구속 기간을 차감하면
2023년 5월쯤 복역을 마쳤는데,
이 남성이 실제로 이 씨라면
출소 약 반 년 만에 응시한 수능 시험에서
성적이 대폭 오른 겁니다.
이 씨는 직접 출판한 책에서
2022년 말 3주 동안 도보 전국 일주를 떠나
휴대전화를 잃어버린 채 수십 킬로미터를 걸으며
인지적인 변화를 겪었다고 주장했지만,
수감 가능성과 시기를 고려하면
신빙성이 떨어지는 걸로 나타났습니다.
이에 따라 2024학년도 수능 때부터
부정행위를 도운 조력자가
있는 것 아니냐는 의혹이 나오고 있습니다.
경찰은 이 씨에 대한 수사를 계속한다고 밝혔지만,
이 씨가 사망해 영장 발부가 어려운 데다
폐기 지침상 2024학년도 수능 시험지도
확보하기 어려운 상황이라
수사에 난항을 겪고 있습니다.
(취재: 김형래, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)
출소 반 년만 '1등급'?…리트 만점자 '수능 성적' 미스터리
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