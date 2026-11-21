올가을 들어 날이 가장 춥습니다.



북서쪽에서 강한 한기가 남하했기 때문인데요.



오늘(21일) 아침 최저 기온 서울이 영하 4.7도, 파주는 영하 10도 가까이 곤두박질했습니다.



낮에도 강한 추위가 이어지고 있습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 2도, 대전 5도에 그치겠고요.



실제 체감온도는 종일 영하권을 기록하는 곳들도 있겠습니다.



오늘 전국 하늘 쭉 맑게 드러날 텐데요.



다만 수도권을 비롯해 동쪽 지역은 대기가 건조해 화재 사고 유의하셔야겠습니다.



한편 일부 서해안과 제주 산지를 중심으로는 눈이 이어지고 있는 가운데 제주 산지에 여전히 대설주의보가 발효 중인데요.



오늘 이들 지역, 호남 서부 지역은 1에서 3cm, 제주 산지는 2에서 7cm의 눈이 더 내려 쌓이겠습니다.



다음 주 월요일에는 전국에 비나 눈이 오는 곳이 있겠고 기온은 잠시 영상권으로 올라서겠습니다.



(임은진 기상캐스터)