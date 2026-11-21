▲ 최교진 교육부 장관

고등학교 3학년 학생 등이 결성한 '수험생 연대'가 2027학년도 수능을 치르는 과정에서 부정행위 방지 대책과 시험 운영 과정에 허점이 드러났다며 최교진 교육부 장관의 사퇴를 촉구했습니다.수험생연대는 오늘(21일) 입장문을 통해 "단추에 부착하는 스티커는 시행조차 하지 않은 학교가 대다수였고, 안경 검사는 육안으로 간단히 훑어보는 방식으로 진행되는 등 실효성이 전혀 없었다"고 지적했습니다.또 "수능 도중 위급재난문자를 울려 부정행위를 방지한다는 대책은 단순히 보여주기식 통제로, 환경 여건조차 제대로 갖춰지지 않은 만행"이라며 "수험생들의 불안은 전혀 고려하지 않고 통제 불가능한 혼란스러운 상황을 초래했다"고 비판했습니다.이들은 인천 남동구 고등학교에서 한 학생의 신발에서 금속탐지기 소리가 난다는 이유로 시험 시간 도중 신발을 벗겨 여러 차례 수색하며 같은 고사실에서 시험을 보던 학생들에게 극도의 불안감을 조성한 사례를 꼽았습니다.연대는 "구체적 매뉴얼과 기술적 지원 없이 현장 감독관에게 책임을 떠넘긴 교육부와 최교진 장관의 명백한 직무 유기"라며 "수시 서버 대란부터 정시 수능 현장 붕괴까지 2027학년도 입시 전반의 관리 부실에 대해 최교진 교육부 장관은 교육행정의 책임을 인정하고 즉각 사퇴해야 한다"고 촉구했습니다.아울러 첨단 전자기기 검사와 시험 운영 실태에 대한 전면 조사, 운영상 문제로 피해를 본 수험생에 대한 구제책 마련을 요구했습니다.현재 연대가 개설한 SNS 채팅방에는 1천600여 명이 참여하고 있습니다.