▲ 경부선 소정리역 화물열차 탈선 사고로 천안∼대전 구간 일반 열차 운행이 중지된 가운데 21일 오전 대전역 승강장에 무궁화호 열차가 멈춰 있다.

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경부선 소정리역 화물열차 탈선 사고로 일반 열차 운행이 중단되자 코레일이 긴급 임시열차 15대를 투입합니다.한국철도공사(코레일)는 천안∼대전 구간 경부선 일반 열차 운행 중단에 따른 이용객 불편을 해소하기 위해 KTX와 ITX-새마을 등 임시열차를 투입한다고 밝혔습니다.KTX는 용산∼광주 송정, 서울∼부산 구간 상·하행에 4대가 투입됩니다.ITX-새마을은 용산∼천안, 서울∼천안 구간에 11대가 각각 추가 배치됩니다.해당 열차 승차권은 모바일 앱 '코레일+', 홈페이지(www.korail.com), 철도역 창구와 자동발매기를 통해 구매할 수 있습니다.코레일은 운행이 중단된 천안∼대전 구간에서 버스를 이용한 연계 수송도 진행하고 있습니다.코레일 관계자는 "국민 불편 최소화를 위해 복구 상황에 따라 임시열차가 추가될 수 있는 만큼 열차 이용 전 홈페이지와 '코레일+'를 통해 운행 현황을 확인해 달라"고 당부했습니다.앞서 오늘(21일) 오전 5시 37분쯤 세종시 소정면 경부선 소정리역으로 진입하던 제3810 화물열차가 자동 비상제동 체결 후 궤도를 이탈했습니다.이 사고로 화물열차 21량 가운데 앞부분 2량과 뒷부분 3량 등 총 5량이 탈선해 소정리역 구내에 정차했습니다.(사진=한국철도공사(코레일) 제공, 연합뉴스)