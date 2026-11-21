젠슨 황 전 엔비디아 CEO가 사임 직전까지 이사회에 거짓말을 일삼고 직원들에게는 폭언을 해왔다는 폭로가 연이어 나왔습니다.



미국 IT 전문매체 와이어드는 엔비디아 이사회가 황 전 CEO의 낙마를 결정한 핵심 이유는 불륜 스캔들이 아니라 '정직성 부족'과 '거짓말' 때문이었다고 복수 소식통을 인용해 보도했습니다.



해당 매체에 따르면 이사회는 지난해 뉴욕타임스가 엔비디아와 메가스피드 사이의 수상한 거래 의혹을 처음 보도했을 때부터

해당 기업의 임원이었던 앨리스 황과의 관계를 추궁했지만, 황 전 CEO는 부적절한 관계가 전혀 없다며 1년 동안 거짓 해명을 해온 걸로 전해졌습니다.



하지만 이후 앨리스 황과의 불륜이 사실로 드러나고, 거기에 사내 여성 임원과의 추가 혼외 관계까지 불거지면서 이사회가 젠슨 황에 대한 신뢰를 잃게 됐다는 겁니다.



또, 황 전 CEO가 임직원들에게 폭언과 모욕을 일상적으로 가하며 회사를 통제해 왔다는 비판도 나왔습니다.



뉴욕타임스는 황 전 CEO가 "돈만으로는 임직원들에게 동기를 부여할 수 없다"며 "이들에게 더 많은 성과를 쥐어 짜내는 유일한 방법은 모욕"이라고 말해 왔다고 전했는데, 익명의 관계자들은 황 CEO가 "너희 어머니가 너를 낙태했어야 했다"라거나 "너의 뇌에 오줌을 누겠다"는 등 지극히 모욕적인 표현을 사용했다고 증언했습니다.



황 전 CEO 본인도 "평소 임직원들을 대할 때 그들이 위대해질 수 있도록 '고문'한다"고 말해왔는데, 황 전 CEO의 딸인 매디슨 황 수석 이사도 사내 회의에서 임원들에게 고성을 지르는 등 아버지와 유사한 거친 언행을 되풀이한 걸로 전해졌습니다.



(취재 : 김형래, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)