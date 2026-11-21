▲ 캐시 파텔 FBI 국장

미국 연방수사국, FBI의 범죄 정보 데이터베이스에 해킹 의심 사고가 발생해 당국이 조사에 착수했습니다.미국 현지 시간 20일, 미 CNN 방송은 FBI는 최근 전국 범죄 정보 데이터베이스인 국가범죄정보센터, NCIC에 외부 침입이 발생한 정황을 포착하고 조사를 진행 중인 것으로 알려졌습니다.조사 상황을 보고받은 관계자 2명은 이번 사건이 해커들의 소행으로 의심된다고 CNN에 전했습니다.NCIC는 미국의 연방·주·지방 수사당국이 영장 및 신원 조회 관련 정보를 공유할 때 사용하는 핵심 시스템입니다.최근 미국 연방항공청, FAA의 항공관제 시스템 장애를 비롯한 대규모 전산 장애가 잇따른 상황에서 범죄 수사에 활용되는 핵심 정보망까지 외부 공격에 노출됐을 가능성이 제기된 것입니다.앞서 FBI는 지난 9월에도 해킹 조직 '샤이니 헌터스'의 공격을 받은 바 있습니다.이 조직은 FBI 채용 웹사이트를 통해 직원들의 민감한 개인정보를 노렸는데, 일부 직원들은 피해 여부조차 제대로 안내받지 못한 것으로 전해졌습니다.2023년에는 FBI 뉴욕 지부가 아동 성착취 사건 수사에 사용하던 컴퓨터 시스템이 해킹당했습니다.이 시스템에는 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인 사건의 수사 관련 이미지를 보관하는 시스템도 포함돼 있었다고 CNN은 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)