한국철도공사가 화물열차 탈선으로 일반열차 운행이 중단된 천안~대전 구간에 KTX와 ITX-새마을 등 임시열차 15대를 투입하기로 했습니다.



화물열차 탈선사고는 오늘(21일) 오전 5시 37분쯤 세종시 소정면 경부선 소정리역에서 났습니다.



사고 열차는 제3810호 화물열차입니다.



소정리역으로 들어오던 이 열차는 자동 비상제동 장치가 작동한 뒤 선로를 벗어났습니다.



전체 21량 가운데 앞쪽 2량과 뒤쪽 3량, 모두 5량이 탈선했습니다.



인명 피해는 없었습니다.



하지만, 탈선한 열차가 전차선을 지탱하는 철제 구조물을 들이받으면서 전차선이 끊겼습니다.



이로 인해 천안~전의 구간의 전력 공급이 중단됐습니다.



사고 여파로 광주와 용산을 잇는 일반열차 운행에도 차질이 빚어졌습니다.



오늘 오후 1시 32분 광주역에서 용산역으로 출발할 예정이던 ITX-새마을 1426호 열차의 운행이 중단됐습니다.



고속선을 이용하는 KTX와 충북선 열차는 정상 운행하고 있습니다.



코레일은 복구 작업에 따라 열차 운행이 추가로 조정될 수 있다며, 열차 이용 전 모바일 앱이나 안내방송, 철도고객센터를 통해 운행 상황을 확인해 달라고 당부했습니다.



(취재 : 최재영, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)