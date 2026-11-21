▲ 앤트로픽 나스닥 상장

미국 도널드 트럼프 행정부와 갈등을 빚어온 앤트로픽의 공동창업자가 정부의 아동 자산 형성 사업에 기부할 계획으로 알려졌습니다.앤트로픽의 공동창업자인 톰 브라운 최고연산책임자(CCO)는 이른바 '트럼프 계좌'로 불리는 아동 자산 투자 프로그램에 기부할 예정이라고 로이터통신이 보도했습니다.앞서 스콧 베선트 미국 재무장관은 미 경제방송 CNBC와의 인터뷰에서 앤트로픽의 창업자 중 한 명이 몇 주 안에 기부할 예정이라고 밝혔지만 정확히 누군지는 언급하지 않았습니다.브라운 CCO의 이번 기부는 올해 초부터 AI 정책 및 규제 방향을 두고 발생한 앤트로픽과 트럼프 행정부의 갈등 구도를 완화하려는 시도로 풀이됩니다.앞서 미 국방부는 주로 적대국 기업을 대상으로 하는 '공급망 위험 기업' 명단에 앤트로픽을 등재하고, 그간 군 기밀 업무에 사용됐던 앤트로픽의 AI 모델도 시스템에서 모두 삭제했습니다.하지만 브라운 CCO가 미국 정부와의 주요 연락 창구로 떠오르면서 화해 분위기가 조성되고 있다는 분석이 나옵니다.트럼프 대통령은 현지 시간으로 20일 백악관 기자회견에서 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자에 대해 "높이 평가한다"고 말했고, 베선트 재무장관도 전날 상장한 앤트로픽에 대해 "오직 미국에서만 가능한 일"이라며 앤트로픽이 정부에 매우 협조적이라고 평가하는 등 우호적인 기류가 나타나고 있습니다.