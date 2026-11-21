▲ 젠슨 황 전 엔비디아 CEO

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 사임 직전까지 이사회에 거짓말을 일삼았으며, 직원들에게는 폭언을 가해왔다는 폭로가 연이어 나왔습니다.미 정보기술(IT) 전문매체 와이어드는 이사회가 황 전 CEO의 낙마를 결정한 핵심 동기가 그의 혼외 관계 스캔들 자체가 아니라 '정직성 부족'과 '거짓말'이었다고 복수 소식통을 인용해 20일(현지 시간) 보도했습니다.이사회는 지난해 뉴욕타임스(NYT)가 엔비디아와 메가스피드 사이의 수상한 거래 의혹을 처음 보도했을 때부터 해당 기업 임원이었던 앨리스 황(중국명 황러)과의 관계를 추궁했으나, 황 전 CEO는 부적절한 관계가 전혀 없다고 1년간 거짓 해명을 해왔다고 소식통은 전했습니다.그러나 이후 앨리스 황과의 불륜이 사실로 확인되고, 사내 여성 임직원과의 추가 혼외 관계까지 불거지면서 그의 거짓말이 드러났습니다.이에 이사회가 젠슨 황에 대한 신뢰를 잃게 됐다는 것입니다.하비 존스 이사회 의장은 지난 18일 회의 석상에서 "사임을 수락하는 건 쉬운 결정이 아니었다"며 "그러나 개인적 행실의 폭로와 회사의 행동 강령, 기준, 가치에 부합하지 않는 솔직함의 결여로 그 결정은 불가피했다"고 말한 바 있습니다.황 전 CEO가 임직원들을 상대로 폭언과 모욕을 일상적으로 가하며 회사를 통제해 왔다는 비판도 추가로 나왔습니다.황 전 CEO는 "돈만으로는 임직원들에게 동기를 부여할 수 없다"며 "이들에게 더 많은 성과를 쥐어짜 내는 유일한 방법은 모욕"이라고 말해왔다고 NYT가 이날 전했습니다.익명의 관계자들은 그가 했던 폭언 가운데는 "너희 어머니가 너를 낙태했어야 했다"라거나 "너의 뇌에 오줌을 누겠다"는 등 지극히 모욕적인 표현도 있었다고 증언했습니다.황 전 CEO 본인도 평소 임직원들을 대할 때 "그들이 위대해질 수 있도록 '고문'한다"고 말해 온 바 있습니다.이와 같은 폭언 때문에 내부 인사팀에는 진정이 잇달았으나, 회사는 이를 무시하거나 비공개 합의로 무마한 것으로 나타났습니다.2004년 엔비디아의 인사 부문을 총괄하는 역할로 입사했다 두 달 만에 회사를 나온 마이클 윈스턴 전 부사장은 황 전 CEO가 직원들에게 폭언을 가하는 데 대해 반대했다는 이유로 해고당했다며 소송을 준비하다 합의했습니다.NYT는 올해 초 세상을 떠난 윈스턴 전 부사장이 당시 수첩에 "나는 그들이 이 미치광이에게 오랫동안 공개적으로 모욕당하고 고문당하는 모습을 무력하게 지켜볼 수밖에 없었다"고 메모한 사실을 확인했다고 전했습니다.황 전 CEO의 딸인 매디슨 황 수석 이사도 사내 회의에서 임원들에게 고성을 지르는 등 아버지와 유사한 거친 언행을 되풀이한 것으로 알려졌습니다.