주말인 오늘(21일) 나오실 때 보온에 각별히 신경 써주셔야겠습니다.



올가을 들어 가장 낮은 기온을 기록한 곳들이 많아 추위가 강한데요.



오늘 아침 최저 기온을 보시면 서울이 영하 4.7도에 체감온도는 영하 8도까지 곤두박질쳤고, 그 밖에 파주가 영하 9.7도, 제천도 영하 9도, 설악산의 기온은 영하 16도 가까이 낮게 떨어졌습니다.



현재 추위 속 일부 서쪽 지역은 눈이 이어지고 있는데요.



대부분 강도가 약해지면서 지금은 제주 산지에만 대설주의보가 발효 중인 상태입니다.



이들 지역 오늘 눈이 더 이어지겠습니다.



충남 지역은 1cm 안팎, 전북 서부 지역은 1에서 3cm, 제주 산지는 2에서 7cm의 눈이 더 내려 쌓이겠는데요.



대부분 오후에는 소강 상태를 보이다가 밤사이 다시 조금 내리는 곳들이 있겠습니다.



그 밖의 전국 하늘은 맑게 이어지겠고, 수도권과 강원, 경북은 대기가 건조한 가운데 바람도 다소 강해 화재 사고 조심하셔야겠습니다.



오늘 낮 기온 서울이 2도, 춘천 2도, 대전5도, 대구 6도에 그치겠고요.



체감온도는 중부지방을 중심으로 종일 영하권에 머무는 곳이 많겠습니다.



다음 주 월요일에는 기온이 올라서겠지만 전국에 비나, 산지는 눈이 내릴 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)