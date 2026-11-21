<앵커>



수능을 치른 뒤 첫 주말인 오늘(21일)부터 전국의 수시 논술과 구술고사 일정이 시작됐습니다. 주요 대학들이 AI 부정행위를 막기 위해 지침을 바꾸면서 수험생들의 혼란도 잇따르고 있습니다.



조민기 기자입니다.



<기자>



이번 수능에서 전자기기를 이용한 부정행위가 적발된 수험생은 모두 111명입니다.



특히 스마트기기와 AI를 활용한 부정행위가 점차 고도화되면서, 전국 주요 대학은 오늘부터 시작되는 수시 논술과 구술고사를 앞두고 부정행위를 막기 위해 각종 지침을 바꿨다고 밝혔습니다.



오늘 논술 시험을 치르는 성균관대는 대학이 제공하는 필기구로만 답안을 작성할 수 있다는 새로운 지침을 그제 발표했습니다.



직접 쓴 글씨가 답안이 되는 논술고사 특성상, 평소 준비한 필기구로 시험을 보지 못하게 된 수험생 중 일부는 불편을 호소하는 것으로 알려졌습니다.



경희대는 오늘 논술고사 응시생들에게 일회용 앞치마를 나눠줬습니다.



초소형 카메라 부착을 막겠다는 겁니다.



다만 앞치마만으로 옷소매 등 다른 부위까지 전부 가릴 수 없어 실효성에 대한 의문도 제기됩니다.



동국대는 수능시험 때와 마찬가지로 응시자의 옷 단추에 스티커를 붙이도록 했고, 숙명여대는 수험생들의 귀마개 착용을 금지하고 귀가 보이도록 머리를 묶게 했습니다.



서울대도 다음 주에 시작되는 구술고사에서 학생들에게 면접용 가운을 지급할 예정입니다.



스마트안경을 이용한 부정행위도 늘면서, 오해를 피하기 위해 안경 대신 렌즈를 끼고 시험에 응하는 수험생도 늘어난 것으로 알려졌습니다.



또, 전국 46개 대학의 입학처장들은 어제 긴급 화상회의를 열고 부정행위 방지 대책과 주요 적발 사례·수법 등을 공유했고, 교육부도 부정행위를 감독하는 긴급대응반을 가동하고 있습니다.



(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 김호진)