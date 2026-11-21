▲ 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 마크 카니 캐나다 총리

미국과 캐나다의 갈등이 심해지면서 전통적 우방인 양국의 국방 협력까지 영향을 받고 있다고 미국 일간지 워싱턴포스트(WP)가 보도했습니다.사안에 정통한 미 당국자들에 따르면 피트 헤그세스 미 전쟁부 장관은 지난주 배포한 기밀 메모에서 미국과 캐나다의 국방 협력 관계에 새로운 '제한 조치'를 부과했습니다.구체적인 메모 내용은 확인되지 않았지만, 한 당국자는 이번 조치가 캐나다에 대한 "모욕"으로 받아들여질 것이라고 WP에 전했습니다.숀 파넬 미 국방부 대변인은 "캐나다와의 협력이 미국의 실질적인 국방 목표를 진전시키고, 궁극적으로 양국 국방 협력 관계의 재활성화를 뒷받침하도록 보장하기 위한 조치들을 취하고 있다"고 언급했습니다.다만 파넬 대변인은 이번 지침이 양국 간 국방 정보 공유나 북대서양조약기구, 북미항공우주방위사령부 NORAD를 통한 군사 협력에는 영향을 미치지 않을 것이라고 덧붙였습니다.하지만 일각에서는 미국이 동맹국들과 공유하는 정보가 실제로 줄었다는 주장도 제기되고 있는데, 미국과 캐나다·영국·호주·뉴질랜드가 참여하는 정보 공유 협의체 '파이브 아이즈'(Five Eyes)의 한 당국자는 지난 1년간 미국이 여러 경로를 통해 공유하는 정보가 감소했다고 전했습니다.도널드 트럼프 미국 행정부 출범 이후 미국과 캐나다의 갈등이 심해지면서 각 분야에서 '이상 신호'가 감지되고 있는데, 트럼프 대통령은 현지 시간으로 20일 백악관에서도 캐나다가 미국이 원하는 무역 협정을 체결하지 않고 있다며 공개적으로 불만을 드러냈습니다.트럼프 대통령은 "무슨 이유에서인지 캐나다는 자신감을 얻은 것 같다"며 "우리는 더 이상 그들이 그렇게 느끼도록 내버려 둘 수 없다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)